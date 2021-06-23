河北大學教師推翻相對論? 科技獎提名被刪

李子豐聲稱推翻愛因斯坦相對論。（取材自百度）

河北燕山大學教師李子豐聲稱推翻愛因斯坦相對論，研究項目「堅持唯物主義時空質能觀發展牛頓物理學」還被推薦入選2021年度河北省科學技術獎，項目公示後引發網民質疑。網路輿論沸沸揚揚後，該提名 公示已被刪。

21財聞匯報導，李子豐的實際研究領域為石油專業，並非物理專業出身。他對20世紀的兩個偉大科技成果--愛因斯坦的相對論和美國 阿波羅登月進行系統的研究，結論為：愛因斯坦的相對論是錯誤的，美國阿波羅登月是騙局。

對此，河北省科技廳回應稱，目前該項目僅處於提名階段，此後還會有多重評審程序。而在22日下午，河北省教育 廳官網上已無法看到該項目的有關公示文件。

李子豐本人接受澎湃新聞採訪時則表示，他從2000年開始研究該項目，曾多次向有關部門申請立項，但未予立項。此次被推薦為河北省科學技術獎項目，他尚未收到河北省教育廳有關通知，按現在這個評獎方式，他獲獎是一個小概率事件。

但22日下午，在河北省教育廳官網上已無法看到6月10日發布的「河北省教育廳推薦2021年度河北省科學技術獎項目公示」文件。但一年之前發布的2020年河北省科學技術獎項目公示文件還可以看到。

極目新聞記者多次致公示中河北省教育廳相關部門的電話號碼，未有人接聽。