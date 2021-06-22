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80元1張遊戲卡 拍賣飆8700多萬 安徽滁州中院喊卡

中國新聞組／上海22日電
「遊戲王青眼白龍金卡」法拍竟飆到8700多萬元。（取材自看看新聞）
「遊戲王青眼白龍金卡」法拍竟飆到8700多萬元。（取材自看看新聞）

一張遊戲卡牌起拍價80元（人民幣，以下同，約12.37美元），法拍價竟飆到8700多萬元（約1345萬美元）？

來源：YouTube

澎湃新聞報導，評估價僅為100元的「遊戲王青眼白龍金卡」，在經歷2000多輪競買後價格突破8700萬元。6月21日下午，阿里拍賣·司法網站上掛出公告，本場拍賣已中止。拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意炒作與競價行為。

據網頁當前信息，共有1萬8104人報名，7萬6716人設置提醒，另有210萬0384次圍觀，拍賣中止前的價格定格在8732萬6098元。

報導稱，安徽滁州市中級人民法院原本於2021年6月21日16時至2021年6月22日16時止（延時除外）在滁州市中級人民法院阿里巴巴司法拍賣網絡平台上進行公開拍賣活動。序號12的「青眼白龍」遊戲王紀念卡牌為二手物品，使用年限不明，長久未使用，無任何配件及說明書。據官方說明，因品牌真偽不詳，僅供參考，以實地看樣為準。

微信公號「南方都市報」19日報導，上述涉刑案卡牌進入公開拍賣後引來網友60多萬次圍觀，成為近幾年來網路拍賣平台上最火的一拍。值得一提的是，該遊戲卡牌估值為20萬到30萬之間，拍賣物的所有者為某貪污案件涉案人張雨傑，其曾利用工作之便貪污近7000萬元。

報導援引圈內玩家消息稱，這是一張20周年紀念版「青眼白龍」遊戲王純金卡牌。這款純金的「青眼白龍」卡牌限量發售500套，官方定價為1萬多人民幣。根據近期日本拍賣網站的成交價格來看，市值估價在20到30萬人民幣左右。

為何這張卡牌起拍價才80元，評估價為100元？報導稱，據悉，由於缺少非常關鍵的證書，不能辨別真偽，所以只能當做普通卡牌來評估估價。

拍賣 微信 法網

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