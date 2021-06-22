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堪比搶茅台 590元1粒片仔癀 開店10分鐘賣光

中國新聞組／北京22日電
片仔癀一粒590元。（取材自官網）
片仔癀一粒590元。（取材自官網）

除了茅台，一粒590元（人民幣，以下同，約91美元）的片仔癀也成了稀缺品？

綜合媒體報導，近日，有投資者反映，到片仔癀線下體驗館購買，現場可買一粒，買兩粒需要將藥錠切割好，防止有人囤積。除線下被限購外，在淘寶的官方旗艦店購買片仔癀也要「拼手速」。

21日早上，片仔癀體驗館北京銀河SOHO門店，距離開門時間9點仍有一刻鐘，門口已有數人排隊。片仔癀店員要求在店外排隊的顧客掃碼填寫身分證、居住地址、手機號碼等信息，並稱一次只能一人進店購買。

眼見著門口隊伍越來越長，店員便開始出來「勸退」：「今兒都是發兩粒，只賣到第10位左右。」據了解，在開門10分鐘後，片仔癀便已售罄。

6月17日，市界向片仔癀公司求證，對方工作人員表示：「在淘寶的官方旗艦店每天早上9點開始，590元一粒的片仔癀，每人只能買兩粒。」這個限購規定與搶茅台有得一拚。

而除了官方旗艦店，在京東上的一些連鎖藥房，市界發現，早已沒有官方規定590元/粒的價格了，取而代之的價格基本在900元/粒-1800元/粒內，相比官方規定的價格最高已經翻了三倍。

據報導，片仔癀「漲價+限購」的背後，是原材料天然麝香供需的失衡。

據介紹，此前行業內僅有幾家公司需要天然麝香，其他都是用的人工麝香。但受疫情影響，去年開始許多需求都轉向天然藥材，需求迅速增加，導致這兩年天然麝香價格從每千克30萬漲到40萬元。

為了緩解片仔癀「一藥難求」的局面，在6月9日召開的公司年度股東大會上，公司相關高管解釋，「無論如何片仔癀的供應量都有一定瓶頸，現在需求端特別旺盛。」為了解決，公司方面除了推出限購，最近還加大了片仔癀膠囊的供應力度。

片仔癀一粒590元，顧客搶著買。（取材自中新經緯）
片仔癀一粒590元，顧客搶著買。（取材自中新經緯）

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