「6個錢包買房」教授樊綱：不鼓勵啃老

樊綱稱沒有老人支持就別想買房。（取材自微博）

「六個錢包」提出者北大經濟學教授樊綱，前天在回應「六個錢包」說法時再度澄清稱，他原意是年輕人沒有老人支持就別想買房，不是鼓勵年輕人去啃老。他還說，現在租房挺合算，中國 房租和房價 的比例是世界最低的。這番談話上了微博熱搜。

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觀察者網報導，2018年，樊綱的「六個錢包」論引發熱議，時任央行貨幣政策委員會委員的樊綱在CCTV2《大講堂》電視節目中，被台下觀眾提問「年輕人是否要買房時」，他提出夫妻倆上面六個錢包都能起作用。這六個錢包分別是：男方父母，男方爺爺奶奶，男方姥姥姥爺（外婆外公），女方父母，女方爺爺奶奶，女方姥姥姥爺。

隨後，「六個錢包」成了當年的網路流行詞，也一度成為「啃老」和年輕人「斷奶失敗」的代名詞。

今年6月20日，樊綱在北京 出席一場主題「新局與敢為」的財經峰會，他發表完「全球經濟變局：貿易、產業與資本」的主旨演講後，被主持人提問：「如今我們看到房價上漲，又看到三孩政策推出，老百姓買房，六個錢包還夠嗎？」

樊綱聽完就笑了，感嘆「又來買房了」、「又提到六個錢包了」。他回答稱：「我說完六個錢包以後，網上一片罵聲，說我在鼓勵啃老。你就想一想這句話，這是一個很無奈、很悲涼的說法吧？年輕人買不起房，要沒有老人支持你就別想買房，我說的是這個意思，不是鼓勵你去啃老，而是你沒有老人你就買不起房。」

對於樊綱的說法，網路又是罵聲連連，網友說，「那是因為房價高得離譜了，好不好？中國房租和房價的比例是世界最低的，並不等於說房租也低啊。」「房租一個月5000不貴啊，但是我的工資才4500。」「因為房價被炒高遠偏離了自身的價值。」「人民買不起的大多數，只能如此；不反思為何如此？」「不食肉糜。」