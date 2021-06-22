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他辭高薪自豪「帶娃很行」 再來一次不改選擇

中國新聞組／北京22日電
寧波全職爸爸陳金松（右），常帶著女兒到戶外騎車。（取材自寧波晚報）
寧波全職爸爸陳金松（右），常帶著女兒到戶外騎車。（取材自寧波晚報）

對寧波的全職爸爸陳金松而言，陪讀是現階段這份「事業」中最要緊的任務 ，也正是讓他下定決心辭職，回家專心帶娃的主因。即使有人說，男人帶孩子、做家務，實在太不像個男人了，陳金松不改其志、樂在其中。

女兒每天的下茶餐點，陳金松都準備得妥妥當當。（取材自寧波晚報）
女兒每天的下茶餐點，陳金松都準備得妥妥當當。（取材自寧波晚報）

據寧波晚報報導，陳金松和妻子是大學同學，前些年，夫妻獨立創業，開了公司，事業可以說是蒸蒸日上。

「2018年，是我們公司發展的關鍵期，有大量的訂單要處理，一天到晚就是對著手機，沒法顧家，孩子也交給爺爺奶奶帶。」當時，陳金松的年收入已經非常可觀 ，「但如果因為我們忙於掙錢，卻忽略了孩子，我覺得會是我一輩子的遺憾。」

每天接送孩子，也是陳金松（左）的日常工作。（取材自寧波晚報）
每天接送孩子，也是陳金松（左）的日常工作。（取材自寧波晚報）

為什麼不是妻子辭職帶娃，做全職媽媽呢？「帶娃，還是我比較在行。」陳金松頗有幾分自豪。

就拿輔導功課來說，孩子有時候不願意做作業，妻子就急了，拍桌子瞪眼睛，幾次下來，孩子沒有進步不說，學習興趣也大打折扣。陳金松擅長「以理服娃」，他把規畫學習時間的自由交還給孩子，哪怕妻子忍不住要催促孩子，他也堅守原則。

在陳金松看來，「女主內並不是必然的，成為全職爸爸，是自己的家庭在當下最合理的選擇，也就是，看誰更適合在家裡照顧孩子。  」

早上6點，陳金松是家裡第一個起床的，做早餐，叫醒兒子，陳金松負責給女兒餵飯，讀繪本，一起送兒子上學。「只要不下雨，送完兒子後，我就帶著兒女到戶外玩，周邊小公園、遊樂場裡帶孩子的老人家都認得我了。」中午，他會帶女兒去菜市場，為當天的晚餐採購，午餐後，趁著她午睡時，陳金松趕緊做家務。忙完一天結束，常常是晚上11點左右了。

令他欣慰的是，如今，讀二年級的兒子英文水平大漲，去年11月，順利考出KET的好成績，相當於已達到國內高中二年級英文水平。

別人會認為他是吃軟飯、沒出息，陳金松也曾遭遇過這樣的「鄙視」。他指出，「我是農村出來的，當時還是我們村里第一個考上大學的。」他記得，當父母得知自己辭職後，母親好久沒理他，父親一見面就數落他，甚至連朋友也會偶爾調侃他「膽子夠大」。

在全職的那些日子裡，陳金松並沒有徹底「躺平」，他記錄並且分享帶娃日常，，建立育兒知識社群，擁有300多名寶媽粉， 在做飯、打掃的間隙，設計製作育兒講座，免費供新手父母學習。「沒有他的付出，也成就不了現在的我。」在妻子解瑤的朋友圈，時常可以見到陳金松的身影，每每說起丈夫的付出，解瑤總是這句話。陳金松總結說著，「如果再來一次，他還是會這麼選擇，成為一個全職爸爸。」

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