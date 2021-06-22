東莞大學生確診 近2萬人禁離校 校外學生就地隔離

最早在印度發現的新冠病毒變異毒株Delta，繼早前在廣州引發一波本土疫情 後，近日又在深圳、東莞引爆本土疫情，其中東莞一名確診者是19歲新華學院賈姓男大生；目前，新華學院東莞校區2萬師生只進不出，在校學生全部回到宿舍，禁止學生串門聚集，校外學生就地居家隔離。

新冠變種病毒Delta傳播力驚人。中國國航6月10日從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的CA868航班，迄今已傳出機上有38名乘客確診Delta變異株，並且造成深圳機場 一名海關人員、一名機場餐廳服務員和一名途徑機場的男子先後遭感染，疫情甚至還蔓延至深圳市與鄰近的東莞市。

18日，一名在深圳南山區工作的蕭姓男子也傳出確診。深圳機場一家餐廳朱姓服務員同樣在18日確診。深圳市疾控中心對蕭姓與朱姓確診者進行新冠病毒基因測序，發現二人攜帶的病毒與CA868航班上確診者高度同源，均為Delta變異株。

東莞市18日則通報，當地一名李姓婦人新冠確診。李姓婦人與深圳通報確診病例蕭姓男子為夫妻，基因測序結果顯示，兩人所感染病毒的基因組序列一致。

蕭姓男子與妻子確診後，東莞隨即對約200萬名市民展開大規模核酸檢測 。20日晚間，東莞通報，廣州新華學院東莞校區一名賈姓學生核酸檢測呈陽性。該名學生是李姓婦人的密切接觸者。

據廣州日報報導，經廣東省疾控中心對賈姓學生感染的新冠病毒進行全基因組測序，證明其感染來源為蕭姓男子與李姓女子。深圳21日宣布，再新增1例新冠肺炎確診病例。

法治周末報報導，廣州新華學院東莞校區目前在校師生有近兩萬人，政府部門已派出工作組駐校，設現場指揮部，加強物資供應管理，新華學院內部設有六個飯堂、一個大型物資分配中心，所需物資由嘉榮、京東等重點物資供應商進行供給，保障師生基本生活服務需求。