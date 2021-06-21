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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

中國接種疫苗 破10億劑大關 平均日打逾2000萬次

中國新聞組／北京21日電
中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，累計報告接種新冠病毒疫苗10億1048.9萬劑次。（取材自中新網）
中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，累計報告接種新冠病毒疫苗10億1048.9萬劑次。（取材自中新網）

中國國家衛健委昨天發布，截至6月19日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗10億1048.9萬劑次，突破10億劑大關。據衛健委先後公布數據比對可得出，6月15日至19日的5天時間內，中國接種疫苗逾億劑次，平均每日接種超過2000萬次。專家預計，以目前接種速度，兩個月內疫苗或可覆蓋七成以上人口，築起免疫屏障。

綜合媒體報導，一些省市的18歲及以上人群疫苗全程接種率已超過80%。在海南，截至3日，全省18歲以上目標人群接種率達90.7%，全人群接種率達70%。16日，北京市和天津市18歲及以上人群新冠疫苗全程接種率也已突破80%。

在廣州市人民政府新聞辦公室昨天上午召開的疫情防控記者會上，廣州市衛生健康委副主任陳斌通報，截至6月19日24時，廣州全市累計接種新冠病毒疫苗1713萬劑、1073萬人；其中636萬人已完成全程接種。

香港呼吸系統專科醫生梁子超表示，中國目前日接種約2000萬劑次，這種極高的速度，前所未見，對於全民免疫是一個很好進展。他預計，若能保持這個速度，估計兩個月內中國就能讓七成以上的人口打完，從而建立起免疫屏障。

2020年12月15日，中國正式啟動重點人群新冠疫苗接種工作。今年3月下旬開始，國家加快推進國民全人群免費接種。重點行業、重點單位、重點地區，接種人群一擴再擴；臨時接種點、流動接種點、重點場所上門接種齊頭並進。

據報導，3月27日，中國疫苗接種量超過1億劑次，此後疫苗接種開始不斷加速，屢屢創下紀錄。5月28日，疫苗接種量突破6億劑次，從5億到6億，僅用時5天。這一令國際社會的震驚的速度此後不斷延續，6月14日超過9億劑次，19日超過10億劑次，依然只用了5天。有學者認為中國突破10億劑次是「重要里程碑」，外媒也驚歎「中國速度」無法比擬。

疫苗接種的「中國速度」亦離不開研發、生產等環節的高效接力。國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發工作組組長鄭忠偉近日透露，中國疫苗產能今年將達50億劑，產量突破30億劑，並且數量還在企業的努力下不斷增加。據了解，接下來幾個月，德國的BioNTech疫苗有可能通過地方合作，拿到在華許可。

疫苗 中國 國務院

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