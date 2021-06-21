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戰狼點讚 98歲「功夫奶奶」秀棍術 圈粉趙立堅

中國新聞組／北京21日電
外交部發言人趙立堅在個人推特帳號上為「功夫奶奶」張荷仙點讚，隨後受到海內外網友的點讚和轉發。（取材自推特）
外交部發言人趙立堅在個人推特帳號上為「功夫奶奶」張荷仙點讚，隨後受到海內外網友的點讚和轉發。（取材自推特）

拎起長棍，輾轉騰挪間虎虎生風…習武90多年的張荷仙勤練不輟，以拳、腿、棍為三絕。其一生愛打抱不平，曾單挑惡霸，是有名的俠女，她的傳說在江湖流傳，人稱「功夫奶奶」，BBC也曾報導她。如今，她已很少與人交手，98歲的她最近又火了一把，連「戰狼」趙立堅也為她點讚。

 來源：YouTube

央視新聞報導，浙江省海寧縣大佳何鎮漲坑村日前舉辦鄉村「武林大會」。這次漲坑村鄉村「武林大會」的擂台就擺在村口，收到了「英雄帖」的98歲的「功夫奶奶」張荷仙也早早等在台下，她是擂台上的總裁判。

鳴鑼開戰之後，張荷仙先跟兒子馮傳引來一場棍術表演。隨後，幾名對中國功夫感興趣的外國友人紛紛上台跟「功夫奶奶」切磋，向她請教小洪拳的打法。

外交部發言人趙立堅近日在個人推特帳號上為「功夫奶奶」張荷仙點讚「kungfu spirit never gets old！」翻譯一下就是「功夫精神不老」。隨後受到了海內外網友的點讚和轉發。

澎湃新聞報導，其實，早在2017年，當時94歲的張荷仙就當了一把「網紅」。

2017年3月，澎湃新聞曾刊發報導「94歲『功夫奶奶』登上BBC：家傳武術，一練就是90年」介紹：習武長達90年的她，在94歲的高齡依然堅持練武，這讓她得到了外界的許多關注，人民日報為她做了網路直播，BBC這樣的海外知名媒體也慕名而來。

澎湃新聞當時的報導提到，張奶奶說，她的希望是張家的武術能夠一直傳下去，但她也表示，自己年紀大了，傳授武藝的任務，「今後只能交給下一輩去完成。」

習武90多年的張荷仙勤練不輟，以拳、腿、棍為三絕。（取材自人民日報）
習武90多年的張荷仙勤練不輟，以拳、腿、棍為三絕。（取材自人民日報）

趙立堅 中國 推特

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