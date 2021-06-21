青藏高原可可西里再現巨大垃圾帶 長200米寬20米

從西寧方向出發前往拉薩的旅行者，日前在青藏公路五道梁地段附近拍攝到的巨大露天垃圾帶。圖中的白色捲毛物體為死羊，棕色捲毛物體為死犛牛。（取材自經濟觀察報）

易拉罐、油漆桶、塑料、破布、死羊、死犛牛…在青藏高原可可西里地區，青藏公路沿線的五道梁附近，出現了一條長約200米、寬約20米的巨大露天垃圾帶，對高原生態環境構成重大威脅。

來源：YouTube

經濟觀察報導，這條垃圾帶，同樣在中國 第一個國家公園、也是世界上面積最大的國家公園體制試點——三江源國家公園的長江源園區範圍內。

兩位來自不同方向、行經該區域的旅行者，日前分別透露這一消息，他們並提供大量的照片及視頻。

此前的2019年，經濟觀察網曾報導過青藏公路沿線可可西里區域內的露天垃圾堆積問題。

報導之後，青海省玉樹藏族自治州政府相關部門組織了約400人的隊伍，在青藏公路不凍泉、五道樑等地點，撿拾或填埋了大量的露天垃圾。

然而，這一問題如今再次出現。

事實上，從2006年至2020年，經濟觀察網記者亦曾多次沿青藏公路在青藏高原旅行，並一直關注高原垃圾問題。

2020年7月20日，在經過五道梁地區時，經濟觀察網記者也曾拍下公路一側被露天拋棄的部分垃圾，但彼時尚未見到如此巨大的露天垃圾帶。

青藏公路沿線垃圾問題，由來已久。

西南交通大學環境科學與工程學院的李啟彬、劉丹，早在17年前，即2004年第3期的「交通環保」雜誌上發表的「青藏公路格拉段垃圾污染現狀及治理對策」文章中，就反映了這一問題。

2006年7月，青藏鐵路開通之後，青藏公路曾一度車流量有所下降，沿線的城市格爾木，以及多個集鎮也曾一度衰落。

但是，幾年之後，青藏公路的車流量，又因為自駕 游以及汽車 貨運增加，出現高速增長態勢，沿線的城市及集鎮、居民聚集點，如西大灘、五道梁、唐古拉山鎮、雁石坪鎮，亦重新繁榮起來。

藏區牧民們，在這些年也越來越多地採用現代生活方式，種種因素，造成青藏公路沿線及青藏高原的垃圾問題，日益嚴峻。