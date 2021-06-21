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博物館秀創意… 考古盲盒掀挖寶熱 供不應求

記者賴錦宏／北京21日電
河南博物院推出的考古盲盒文創產品。（新華社）
河南博物院推出的考古盲盒文創產品。（新華社）

最近中國興起「考古盲盒」，由河南博物院出品，商品名稱叫「失傳的寶物」，設有傳承、史詩、傳說等級別。不同級別所能挖出的「寶物」稀缺程度不同，十二生肖獸首印章、大將軍虎符、武則天金簡等「寶物」都可能被挖到。不僅河南，陝西博物館、四川三星堆博物館也大賣「考古盲盒」，引起喜歡文物的網友一陣騷動。

來源：YouTube

當然，「寶物」並非真正古文物，而是做工精美的仿製品和有歷史文化內涵的文創品。為還原考古過程，包裹「寶物」的「土疙瘩」裡面摻有古都洛陽北邙山上的土質，盲盒還附贈考古鑽探工具「洛陽鏟」。盲盒開賣後，幾輪補貨都供不應求。

近年來，盲盒頗受中國年輕消費者歡迎，其特別之處在於盒子上沒有標示裡面裝具體是哪款產品，消費者只有打開盒子才能揭開謎底。

陝西歷史博物館出品青銅小分隊系列盲盒，以商周時期的青銅器皿和紋樣為基礎，參考饕餮、鳳鳥等形象創作出趣味十足的伴手禮。四川三星堆博物館則將收藏的青銅大立人、銅戴冠縱目面具、戴金面罩青銅人頭像等文物，設計成玩偶模型。

鄭州大學文化產業研究中心主任汪振軍認為，「考古盲盒」讓文化知識由被動灌輸轉變為主動探尋，是傳統文化的創造性轉化。博物館文創正湧現愈來愈多創意，逐步實現文化傳承和消費升級。河南博物院院長馬蕭林則表示，「考古盲盒」火爆彰顯了傳統文化的魅力，讓文物活起來。

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