20天、1459公里 杭州夫妻騎自行車到北京 參加兒子畢典

杭州夫妻老史和董大姐騎自行車到北京參加兒子畢業典禮。（取材自都市快報）

杭州一對夫妻日前騎車去北京 參加兒子的畢業典禮，共花了20天、行1459公里，18日傍晚一家人在大學門口團聚，兒子見到風塵僕僕的父母，跑過去給爸媽來了個大大的擁抱，場面溫馨。

都市快報報導，這對夫妻，董大姐54歲，老史51歲；「為什麼高鐵飛機這麼發達便捷，還要騎車這麼遠去看兒子？」董大姐說，他以前看過一個新聞，東北有個爸爸騎車去天津看女兒，所以也想試試。

於是，董大姐5月底對老公說，「我們騎車去北京參加兒子畢業典禮吧，給他一個驚喜。」夫妻倆準備了些隨身衣服和日常用品，5月30日下午兩點多，從杭州出發，向著北京方向騎行。

老史和董大姐與兒子在學校門口，一家三口團聚。（取材自都市快報）

報導說，兒子小史在北京中國 農業大學水利與土木工程學院讀農建專業，拿過優秀生獎學金，今年畢業還順利保送了本校研究生。今年寒假，小史報名成為冬奧會志願者，因工作沒回杭州。今年春節夫妻倆第一次度過一個兒子不在家的新年。

這一路，歷時20天，騎行1400公里，穿越浙江、江蘇、安徽、山東、河北、天津到達北京。董阿姨記錄了這一路每一天的行程。第一天騎到長興，氣溫超過30℃。兩人一路上，到江蘇溧陽吃了藥膳雞火鍋，到南京打卡中華門，在安徽半塔鎮吃到了野生河魚，一路上大腿又痠又痛，還遇上妖風陣陣，在泥地裡推著車走，但感覺勝利在望還是開心的。

第17天（6月15日），到天津武清，他們才和兒子打電話，告訴他，爸媽從杭州騎行過來，馬上到北京了，就為參加他的畢業典禮。那天電話中，兒子並沒有顯得特別驚訝或者意外，語氣也比較平和理性。

小史表示，突然接到媽媽電話，知道父母騎車來北京看自己，有些蒙。「感覺他們藏得也太好了，騎了那麼多天，我根本就沒察覺」小史說，那天掛了媽媽電話，他心裡很感動，1000多公里啊，沒想到他們真的會騎車大半個月，專程從杭州來看自己。

第20天（6月18日），也就是昨天，夫妻倆到達中國農業大學。這一路，夫妻倆累計騎行1459公里。18日下午6點多，小史終於在學校大門口見到了風塵僕僕的父母，直接跑過去給爸媽來了個大大的擁抱，一家三口今年第一次在北京團聚。