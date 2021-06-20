殺母鼠助公鼠懷孕？ 中實驗娩10隻幼鼠 網大呼恐怖

海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究。（取材自光明網）

中國 海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，在犧牲4隻母鼠後，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌bioRxiv上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄，對此，網友驚呼「太恐怖」，不過也有人「希望早點普及人類，也讓男性嘗試下生孩子的痛苦。」

澎湃新聞報導，讓雄性大鼠懷孕並生子的研究是海軍醫科大學海軍醫學院教育 機構實驗教學示範中心、海軍醫科大學海軍醫學院營養與食品衛生系張榮佳及海軍醫科大學長海醫院婦產科劉玉環。該論文目前尚未經過同行評審，未正式發表。

不過，研究成果已發表在生命科學期刊bioRxiv上，研究題為《A rat model of pregnancy in the male parabiont》。

根據論文，該研究用四個步驟在雄鼠身上構建了一個懷孕的老鼠模型。先透過手術將雄性大鼠和雌性大鼠連接在一起，產生連體鼠，透過血液交換給雄性大鼠一個雌性微環境。8周後，在雄鼠身上進行子宮移植。再將胚胎移植到雄鼠的移植子宮裡，經過21.5天的發育，研究人員對雄鼠進行剖腹產。

為了提高試驗的成功率，研究團隊總共納入了46對雌性連體大鼠，另外共有562個胚胎被移植到雌性體內，280個胚胎被移植到雄性體內。

經過21.5天的妊娠期後，研究人員發現，雌性大鼠的子宮中有169個胚胎發育正常，而雄性大鼠的子宮中只有27個胚胎發育正常。

論文稱，最終有10隻幼鼠剖腹產成功從雄鼠體內分娩出來，發育到成年。

研究人員表示，他們受到雄性海馬懷孕的啟發，想看看胚胎能否在雄性子宮中存活。於是他們選擇了一些大鼠作為研究對象。作者最終在論文中寫道，雄性哺乳動物從未有過報告懷孕的先例……這項實驗可能對生殖生物學產生深遠影響。

網友對此研究也有不同意見，有人酸：「希望早點普及人類，也讓男性嘗試下生孩子的痛苦」、「男人就可以享受三個產假了，懷孕搭乘公共交通也有人讓座」，也有人痛批，「這科學家有問題？生育從古至今一直都是女性，研究這個？」「一隻雄鼠懷孕會害死四隻雌鼠，女的在你們眼裡就是生育機器唄？」