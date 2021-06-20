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港大研究：輝瑞疫苗抗體反應，高過科興

中國新聞組／北京20日電
一份香港大學進行的疫苗比較研究發現，接種BioNTech/輝瑞疫苗的人抗體反應要高於科興疫苗接種者。(路透)
一份香港大學進行的疫苗比較研究發現，接種BioNTech/輝瑞疫苗的人抗體反應要高於科興疫苗接種者。(路透)

一份香港大學進行的疫苗比較研究發現，接種BioNTech/輝瑞疫苗的人抗體反應要高於科興疫苗接種者。研究建議科興接種者應補打第三劑。另外，國藥集團3歲至17歲小年齡組的免疫橋接臨床試驗正在阿聯酋阿布扎比進行，阿布扎比王儲的兒子帶著孩子也參加了此次免疫橋接臨床試驗研究。

德國之聲引述香港南華早報報導指出，香港大學比較研究發現，與接種中國科興疫苗的人群相比，接種BioNTech/輝瑞疫苗的民眾抗體反應更高。

接種疫苗後，體內存在抗體代表疫苗正發揮作用，保護人體免受新冠病毒感染。港大流行病學家高本恩指出，雖然抗體量無法直接反應疫苗對人體的保護力，但越來越多的證據表明，抗體量越高通常代表免疫力越強。 研究還建議已經接種科興的人可能需要補打第三劑。

香港大學公共衛生學院的研究追蹤了1000名疫苗接種者的抗體。高本恩表示將在學術期刊上發表研究結果細節：「我們確實看到，與科興相比較，接受BioNTech/輝瑞疫苗的人有更高的抗體反應，這也與該疫苗的大型三期臨床試驗報告顯示其保護能力較強的結果一致。」先前有報導指出，BioNTech/輝瑞疫苗有大約95%的保護力，科興則為50.7%。

另據澎湃新聞報導，目前國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗3歲至17歲小年齡組的免疫橋接臨床試驗正在阿聯酋阿布扎比進行，阿布扎比王儲的兒子帶著孩子也參加了此次免疫橋接臨床試驗研究。

阿布扎比媒體辦公室16日表示，這項試驗將監測900名兒童的免疫反應，「為不久的將來給兒童接種疫苗作準備」。 此前中國生物發布消息稱，中國生物新冠疫苗3歲至17歲年齡組已經在河南完成I/II期臨床試驗。中和抗體幾何平均滴度（GMT）和陽轉率與成人組相比無顯著性差異；接種後安全性良好，未見嚴重不良反應。

疫苗 中國 香港

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