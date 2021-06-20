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中航天員進空間站 法在軌航天員歡迎：太空人口增43%

中國新聞組 ／北京20日電
在法語版本的推文中，佩斯凱還表示，歡迎三名航天員加入中國空間站。(取材自推特)
在法語版本的推文中，佩斯凱還表示，歡迎三名航天員加入中國空間站。(取材自推特)

在神舟十二號3名航天員順利進駐天和核心艙後，正在國際空間站執行任務的法國航天員托馬斯·佩斯凱（Thomas Pesquet）18日發推特歡迎航天員加入中國空間站，他寫道：「隨太空飛行是一項不可思議的成就，我能想像他們仨從軌道欣賞他們首都北京和天津景色的樣子」，佩斯凱並附上了一張從空間站遠望地球的夜景圖。

環球網報導，佩斯凱等4名航天員今年4月23日從美國佛羅里達州肯尼迪航天中心乘坐SpaceX飛船出發，前往國際空間站執行為期六個月的「阿爾法」任務。這是他第二次前往國際空間站，並將擔任一個月空間站站長。這也是歐洲航天員首次擔任這一職務。目前國際空間站共有7名航天員：美國3人、俄羅斯2人、法國1人、日本1人。

北京時間2021年6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射，18時48分，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌著中國人首次進入自己的空間站。

佩斯凱稱隨著中國將三名航天員送去他們的空間站，「太空人口本周增加了43%」。

中國青年報報導，中國第一代太空人楊利偉18日在北京大學提到，「國際上管航天員叫astronaut，但我們成功創造了一個新的詞，我們把中國的航天員叫taikonaut。」

詞根taiko出自「太空」的拼音，目前該詞也被牛津詞典收錄，意思為Chinese astronaut（中國宇航員）。

實際上，作為僅有的三個獨立載人航天國家，美國、俄羅斯和中國航天員的稱呼各不相同。美國或其他國家的航天員名稱一般是astronauts，俄羅斯航天員被稱為cosmonauts，這個詞源自於俄語中的「宇宙」一詞。

中國航天員有了自己專屬英文單詞taikonaut。圖為神舟十二號航天員在艙中工作...
中國航天員有了自己專屬英文單詞taikonaut。圖為神舟十二號航天員在艙中工作。(中通社)

中國 太空人 美國

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