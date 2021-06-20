「中國速度」打疫苗近10億劑次 美媒讚舉世無雙

合肥市民在蜀山區奧體中心方艙接種點接種新冠疫苗。(新華社)

「中國 新冠疫苗 接種馬上10億了，對，你沒看錯。」美國 有線電視新聞網（CNN）18日以此為題發表文章，文中對疫苗接種「中國速度」感到驚訝，並稱中國報告接種新冠疫苗超過9.45億劑次——這個數字是美國的三倍，幾乎占全球新冠疫苗總接種量（25億劑次）的40%，「其規模和速度舉世無雙」。

觀察者網引述CNN報導稱，這個數字之所以格外引人矚目，是因為「中國最初的疫苗推廣工作起步緩慢」。在3月27日，中國報告的新冠疫苗接種劑次僅為1億劑次——這比美國晚了整整兩周；但到了5月份，中國報告的新冠疫苗接種速度明顯加快。根據國家衛健委的數據，中國在5月報告接種新冠疫苗就超過5億劑次。

而這一速度還在繼續加快，「僅在16日當天，中國新冠疫苗接種量就超過2000萬劑次。按照這個速度，到本周末，中國新冠疫苗的總接種量可能會超過10億劑次」。

CNN的報導指出，對於那些依然不情願（still reluctant）的人而言，中國武器庫（arsenal）中有一個強大的工具。得益於「制度優勢」和能迅速動員起來的「龐大官僚機構」，中國才讓接種的覆蓋範圍廣泛，而且行動有力。

文章表示，中國在推廣一場「應種盡種」的疫苗運動：政府工作人員前往社區勸說人們接種疫苗；國有企業的職員被敦促著去接種疫苗；而疫苗接種點則提供從購物券、免費百貨商品到冰淇淋等等不同的禮品、福利。

CNN表示，由於人口眾多，中國每100人中疫苗接種率仍然落後於美國和英國等國家。「但是如果中國的新冠疫苗接種工作能夠保持目前的速度，那麼中國的疫苗接種率就會迅速趕上」。

據國家衛健委網站19日消息，截至2021年6月18日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗99025.7萬劑次。從現有疫苗接種工作進度來看，預計在本周末，中國疫苗接種量將超過10億劑次。中國仍是全球新冠疫苗接種總量最多的國家。