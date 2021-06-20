618帶貨6小時 淘寶一哥李佳琦賣超2億元

李佳琦近6小時帶貨超2億，賣出84萬件商品。(取材自微博)

618戰火已去，胖球數據顯示，「淘寶一哥」李佳琦今年618收官夜直播近6小時帶貨72款商品，共售出83.9萬件，銷售額約2.17億人民幣，同時最高在線人數為22.26萬人，「淘寶一姐」薇婭同樣有著不俗的成績。傳統電商 雖然面臨抖音 快手等短視頻平台分食挑戰，但天貓與淘寶直播的優勢仍然強大。

證券 時報報導，618最初狹義代指京東店慶日，在阿里淘系雙11大獲成功後，京東618作為京東的跟隨策略應運而生，而後又被其他電商跟隨成為國內電商廣義的「618購物節」。目前已發展為每年電商同「雙11」同級別的超級購物節。

相比京東，淘寶，拼多多等傳統電商，短視頻平台借力直播參與618大促日益強勢。6月19日，「抖音618好物節」數據報告發布。自5月25日至6月18日，抖音電商直播間時長累計達2852萬小時，用戶互動活躍，直播間共點贊769億次，興趣電商成為廣大消費者購物新選擇。

但抖音快手之外，天貓與淘寶直播的優勢仍然強大。

6月19日凌晨1時02分，「淘寶一哥」李佳琦結束了今年618大促收官夜的直播。第三方直播數據平台胖球數據顯示，在這場長達5小時57分的直播中，李佳琦共帶貨72款商品，共售出83.9萬件商品，銷售額約2.17億元，同時最高在線人數為22.26萬人，本場直播的UV（獨立訪客）為1098.67萬人。

今年的618大促從5月24日開始，到6月20日結束。淘寶直播數據顯示，自5月24日開始，李佳琦已在618大促期間已經直播23場。

李佳琪只是淘寶直播的其中一環。根據億邦與數據威數據，截至2021年5月25日00:00（預售從24日20點開始，20點-24點），李佳琦直播間銷量849.86萬件，銷售額26.93億元，場觀1.06億人次；「淘寶一姐」薇婭直播間銷量617.42萬件，銷售額21.85億元，場觀達1.04億人次。

除了李佳琦、薇婭等頭部主播，淘寶店鋪加碼商家自播。根據戰報618預售首日，淘寶店鋪自播成交比去年增長超100%。部分品牌直播間連播超10小時，甚至長達22小時。