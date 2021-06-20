整個月都折扣 最長618購物節 京東業績衝破3438億

京東自1日至18日累計下單金額達3438億元。(取材自微博)

國家統計局日前公布今年5月消費數據有增速放緩態勢，不過今年的「618購物節」的消費力看來依舊強大。據電商 巨頭京東19日率先公布的統計，自6月1日至18日累計下單金額達3438億元（人民幣，下同），較去年成長近三成。也有分析認為，這是因為各大電商創造了「史上最長618」所致，消費者其實較往年理性。

華爾街見聞報導，為提前刺激買氣，各大電商平台將618購物節拉長到一個月，創造了史上最長的618。天貓、京東、蘇寧在5月20日公布了618大促規則，5月24日就開啟618購物節。另在阿里巴巴、拼多多之外，抖音、快手等互聯網平台也加入618激戰。

根據京東公布的618購物狂歡數據，18日開場十分鐘，京東支付交易筆數同比增逾100%，京東超市開場3分鐘整體成交額同比增超10倍，母嬰品類和酒類分別開場2分鐘和5分鐘成交額破2億， iPhone成交額1秒破億。相比去年618期間累計18日的下單額前紀錄2692億元，2021「京東618，18周年慶」累計下單金額超3438億元，同比增長27.7%。

京東稱，今年618期間，下單金額最高的品類是手機 、空調、筆記本電腦、冰箱、平板電視；售出商品件數最多的品類是餅乾蛋糕、牛奶乳品、抽紙、調味品、休閒零食；購買力最強的省市是廣東、北京 、江蘇、山東、上海。手機品牌中，小米6月1日至18日全平台累計支付金額破190億元，較去年增加90%。

蘇寧易購19日的數據也顯示，受新冠疫情影響，智慧健康家電深受追捧，例如智慧洗地機銷量增長超過1100％，成為「清潔生活家電一哥」，跑步機、健身魔鏡、瑜伽裝備等運動器材GMV增長169%，低卡低脂類健康食品也熱賣。另京東和阿里巴巴也表示今年有不錯戰績。

報導認為，今年618電商平台的創紀錄交易額不算意外，國家統計局數據顯示，去年中國網絡零售逆勢上漲，全年零售額達到117601億元，較2019年增長10.9%。今年的網絡零售保持了去年的兩位數增長勢頭，明顯超過社會消費品整體零售增速。

不過也有報導分析認為，電商平台目前公布的618數字看來亮眼，但消費者面對多年來各種購物節的大力促銷，已出現彈性疲乏。尤其今年618促銷期拉長到一個月，但銷售數字並未同比出現驚人成長，這顯示消費者購物趨於理性。