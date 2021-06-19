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北漂象群進入峨山縣…大睡一覺 專家：呈現南返趨勢

中國新聞組／北京19日電
象群18日在峨山縣大龍潭鄉迭所村活動。（取材自新京報／雲南省森林消防總隊供圖）
象群18日在峨山縣大龍潭鄉迭所村活動。（取材自新京報／雲南省森林消防總隊供圖）

今年3月從雲南西雙版納出發的「北漂象群」，6月17日21時48分進入玉溪市峨山縣轄區，向西偏北方向遷移13.5公里，在峨山縣大龍潭鄉附近活動。而獨象離群13天，於6月17日22時7分進入安寧市轄區，位於象群正東方向，與象群直線距離24.7公里，在安寧市八街街道附近活動。

微信公眾號「雲南發布」報導，15頭北移的亞洲象均在監測範圍內，根據象群遷移情況，玉溪市現場指揮部由易門縣轉場至峨山縣。而根據獨象遷移情況，安寧市已啟動應急處置預案，與晉寧區現場指揮部同步運行。雲南北移亞洲象群安全防範工作省級指揮部專家組成員沈慶仲初步研判，象群已呈現南返趨勢，但具體路徑還需進一步研判。

另據澎湃新聞報導，北移象群經過跋涉，6月17日晚離開易門縣域，同日晚上9點48分進入峨山縣大龍潭鄉。18日清晨7點，14頭大像在峨山縣大龍潭鄉迭所村委會下方300米山箐中不再移動。可能受前一天頻繁活動影響，象群一直睡到下午2點50左右。下午5點半，象群在山箐裡玩耍，到紅薯地裡吃紅薯藤。

經過反復研判，在易門十街鄉政府駐紮了11天的「追象人」18日下午2點半集體向峨山迭所村委會轉場。熱鬧了11天的十街鄉政府院子安靜下來。

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