百年黨慶維穩升級 全網禁售無人機

警察在北京天安門廣場連邏。（美聯社）

今年7月1日是中共 建黨百年，阿里巴巴中國 站17日發布通知，宣布即日起至7月15日期間，暫停銷售無人機相關商品。其中在北京 ，就連白鴿等鳥類也禁止放飛，外界分析認為，政策與中共百周年黨慶有關，當局希望保持空域絕對安全，避免黨慶期間有「意外」發生。

香港信報報導，公告表示，監管要求即日起至下月15日期間，不要銷售一切穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機，包括頭戴式顯示器、圖傳模組、飛控模組等關鍵零配件的相關商品。

除了暫停銷售無人機相關商品，該平台還同時禁止發布相關商品和飛行活動的宣傳、教學信息。

另據自由亞洲電台報導，外界分析認為，暫停銷售無人機的原因與中共黨慶有關。過去在2019年兩會期間，北京也下令禁飛無人機。

雖然中國無人機品牌「大疆」暫未公布暫停銷售，但在淘寶、天貓等網頁已經買不到大疆的產品。實地在淘寶網頁搜查「無人機」、「無人機大疆」等字眼，雖然仍顯示各種機款和配件，但想繼續購買的時候，網站就表示已暫停銷售。在京東官網搜查「無人機」，網站則顯示「沒有找到與無人機相關的產品」。

報導指出，當局早於6月上旬已在多個重點城市和省分頒下「禁飛令」。其中在北京，當局表明為確保中國共產黨成立100周年慶祝活動期間相關飛行活動的安全，把東城、西城、朝陽等區定為「淨空限制區」，不但禁止升放無人機、風箏、氣球等影響飛行安全的物體，就連白鴿等鳥類也禁止放飛。