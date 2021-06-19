廣東東莞13處新冠肺炎重點區 全員核酸篩查

從5月廣東新增本土確診病例1例以來，廣東省新增本土感染人數已近200人，國務院聯防聯控機制新聞發布會上信息顯示，這次廣州發生的疫情 是由最早在印度發現的B.1.617.2變異株引起。另據東莞市衛生健康局微信 公眾號消息，決定自6月18日至19日對莞城街道等鎮街開展全員核酸篩查，13處重點區域封閉管理4地高速路口只進不出。

健康時報報導，廣東省是如何做到病毒不出省的？中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光表示，「變類異病毒已經入境廣東省，主要還是因為此次來自印度的病毒傳播力度較大。但是病毒沒有在其他省份擴散，很多東南亞國家都沒有抗住壓力，紛紛陷入疫情的漩渦，所以廣東面對此次變異病毒的防控做的非常好。」

據廣東省預防醫學會總結，從傳染病防控理論來分析，圍繞傳染病防控的「三板斧」：管理傳染源，切斷傳播途徑，保護易感人群。

另據新京報報導，據東莞市衛生健康局微信公眾號消息，為進一步做好常態化疫情防控工作，決定自6月18日至6月19日上午對莞城街道、東城街道、萬江街道、南城街道、麻涌鎮的常住人口及臨時來莞人員就地開展全員核酸篩查工作。

南方日報報導，東莞市18日舉行新冠肺炎 疫情防控新聞發布會指出，將對13處新冠肺炎疑似病例有活動軌蹟的重點區域採取封閉管理措施，四地高速路口只進不出。

據報導，將對南城街道6處、麻涌3處等共13處新冠肺炎疑似病例有活動軌蹟的重點區域採取封閉管理措施，封閉出入口，人員足不出戶。對以上封閉管理區域周邊兩公里左右範圍內的住宅小區為封控區管控，人員只進不出，待核酸檢測結果後變更管控措施。

自18日晚7時30分起，對東城、南城、萬江、麻涌等鎮街的高速路口所有車輛採取管控措施，只進不出，待核酸檢測結果後變更管控措施。全市其他高速公路入口，對離莞車輛及人員開展防疫檢查。