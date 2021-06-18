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別克車貼紙惹事 被諷剎車失靈？特斯拉時速100超車

中國新聞組／北京18日電
遼寧一車主在車尾粘貼了有關特斯拉剎車失靈的貼紙，引發爭議。（取材自正觀新聞）
遼寧一車主在車尾粘貼了有關特斯拉剎車失靈的貼紙，引發爭議。（取材自正觀新聞）

近日，遼寧一車主在車尾位置粘貼了有關特斯拉剎車失靈的貼紙，內容是「為了防止剎車失靈導致追尾，請尊貴的特斯拉車主超車先行。」引發關注。

據正觀新聞報導，一特斯拉車主看見後用別車方式回應，隨後兩方飆起車來，時速一度達到110km/h。視頻顯示，別克車主在路口即將停車等紅綠燈時，突然被一台特斯拉跨越實線變道「別車」。隨後特斯拉車主又在行駛中多次故意變換車道、急剎車，阻擋別克車前進。

別克車主隨後給予反擊，加速超越特斯拉，試圖擺脫。車內的行車記錄儀上顯示，在城市道路中，視頻車時速一度接近了110公里每小時，並且伴有連續超車、並道的動作，場面十分驚險。

終於在下一個路口處，兩輛車並排停下。特斯拉車主搖下窗戶表示，「貼啥呢後面」、「不太好」，表達對別克車尾部車貼內容的不滿。

別克車主則回應稱，「這就是一個網絡段子，認真你就輸了，我貼什麼不關你的事」，同時還斥責了特斯拉車主剛剛實線並道、別車的行為。

據悉，特斯拉與別克車司機雙方二人並不認識，完全是因為車尾的爭議貼紙引發了矛盾。事後，別克車主已經自行將「惹事」的車貼清除。對此，網友紛紛表示：城市道路上開鬥氣車，都飆到112了，太危險。

另據環球Tech報導，這段時間，因為特斯拉的車主維權事件，特斯拉也已成為了國內汽車圈的頂流，同時因為「剎車失靈」的質疑，關於特斯拉「剎車失靈」的質疑，也成為了眾多網友調侃的話題。

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