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染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

中國新聞組／北京18日電
蛇精男神隱數月再露面，被指樣子正常多了。（取材自微博）
蛇精男神隱數月再露面，被指樣子正常多了。（取材自微博）

外號「蛇精男」的內地網紅劉梓晨，自今年1月交代自己在美國感染新冠肺炎後，突然從微博神隱多個月。直至上月尾他才發帖，大爆自己消失數個月的原因，原來他因家庭問題大受打擊，甚至因此有脫髮問題。

據香港01報導，「蛇精男」神隱多個月後，幸好有不少網民不離不棄支持，日前他終於拍片與粉絲見面，並向鼓勵他的人道謝。雖然蛇精男說得感性，但許多網民的著眼點放在他的臉上，大嘆：「樣子正常好多。」

網紅劉梓晨早年因尖削下巴、堅挺高鼻和不合比例的大眼睛，被網民揶揄整容過度並封為「蛇精男」，因為其照片經常引起熱議，故在微博上相當有人氣，但他本人曾上節目否認整容，稱只曾注射玻尿酸、做雙眼皮埋線手術和烤瓷牙。

蛇精男以往的錐子臉，引起熱議。（取材自微博）
蛇精男以往的錐子臉，引起熱議。（取材自微博）

今年1月，蛇精男在微博交代自己在美國感染新冠肺炎，雖然收到不少網民祝福他早日康復，但提到有不少人私訊他，「咒我去死」，之後他突然從微博上消失久未露面。

事隔多月，他5月尾在微博上更新帖文，照片中手持自己脫落的頭髮，稱「這消失的這幾個月我經歷了人生前所未有的黑暗時刻」，原因是有親人離世，他一下子無法接受也調整不了情緒，「好多天晚上都是哭醒的」，情緒不穩下還出現了脫髮問題，而且脫髮量多到浴室去水口都塞了。由於不想分享近況被部份惡意網民以為他在博同情，才會消失一排希望平復心情。

6月12日他總算拍片露面，透露有網民不停鼓勵他，成功令他走出陰霾，更有一名女粉絲是天天私訊他，令他感覺到一直有人陪伴，故想拍片向所有支持他的網民鞠躬道謝，「謝謝你們，你們都是值得被愛的寶貝」，還特別感謝那位女粉絲。他另透露，自己之前「毀容」臉上長痘痘的事，其實是私下亂吃藥造成的內分泌失調，並不是暗瘡。

蛇精男樣子看來消瘦不少，但輪廓沒有過去拍的照片誇張，更有網民指他應該沒有開到微博的美顏功能，也沒用那種會令樣子變成錐子臉的濾鏡，樣子正常了不少，「咋感覺你長得正常了點呢」。不過亦有網民指，蛇精男真人其實看上去是很順眼的，「就是喜歡P成那種」。

微博 美國 新冠肺炎

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