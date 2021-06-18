5元以下雪糕 5億人搶搜 拖肥、7個小矮人…名字很魔幻

網友推薦的小人雪糕。（取材自微博）

夏日炎炎，雪糕是大家「心頭好」，繼日前鍾薛高66元「尊貴」雪糕衝上微博 熱搜第一後，5塊錢（人民幣，以下同，約0.17美元）以下的雪糕#也衝上熱搜，短短幾個小時，閱讀量達2.8億，截至18日上午，閱讀量已超5億。

「拖肥」雪糕。（取材自微博）

玉米香。（取材自微博）

據紅星新聞報導，這些物美價廉的雪糕是網民心中yyds，苦咖啡 、小布 丁、冰工廠、老冰棍、巧樂茲、綠舌頭、可愛多、東北大板…網民紛紛推薦這些物美價廉的雪糕，並稱它們是yyds （註：網絡語「永遠的神」）。

網民紛紛跟帖附和稱：「好吃，不過我只吃頭髮，臉給我對象吃」、「頭髮和五官最好吃」、「吃到後來很可怕，哈哈哈哈哈哈」、「笑死，這個我從來沒吃到過正常的臉…」、「沒想到，吃個雪糕腦洞竟然這麼大」。

苦咖啡雪糕。（取材自微博）

一塊錢一根！有網民推薦方糕。網民稱，一塊錢一根！10塊錢11根，好多年一直沒漲價，還好吃。有網民稱去廣州的時候買了一根好好吃，但是在杭州買的就感覺味道不太一樣了。

此外，苦咖啡的呼聲也很高，引來2000多條回覆。玉米香有人洗好手攥著吃，有人挖著吃，有人表示，學校賣兩塊錢一個。

糯米糍。（取材自微博）

東北網民推薦糯米糍，一盒6個才三塊錢？！5毛錢一個，他們還稱東北的雪糕比其他地方便宜。上海的網民卻稱，他們那裡1.5元一個！還有網民稱，玫瑰味真的有玫瑰花的味道。

老冰棍、小布丁也必須上榜！太解渴，一塊錢的快樂！永遠不油膩。有網民稱，小時候只賣2毛錢，80後的小編表示，小時候冰棍5分錢一根。

方糕。（取材自微博）

部分雪糕的名字也很魔幻，大腳板、聰明轉轉、火炬、拖肥、七個小矮人、螞蟻上樹、小神童、飛魚脆皮……尤其是叫「拖肥」的雪糕是暗示大家吃了要長胖嗎？

雪糕不盡都是甜酸味的，還有海鹽味的、麻醬味的，甚至還有鹽水棒冰！不過，海鹽味的還是不太“主流”，

因為網民們表示，很久沒看到了。當然，也有人吃出了童年的味道。

哪種雪糕最好吃？其實豐儉由人，到底66塊錢一支的鍾薛高好吃，還是幾塊錢一支的雪糕性價比高？蘿蔔青菜各有所愛。據新聞晨報的一個調查顯示，在參與調查的900多名網民中，394名網民不能接受雪糕漲價，認為性價比太低，也有網民表示，不是定價高低的問題，而是貨不對板，不值那個價錢。