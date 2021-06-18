熟悉的小椅子…神12老物件被說土 網：戰力保證

2013年，神舟十號載人飛船發射前，聶海勝、張曉光、王亞平接受中國國家主席習近平接見時，熟悉的小椅子再度亮相。（取材自觀察者網）

當中國 觀眾圍觀神舟12號發射直播時，航天員進艙前的幾個畫面引起注意，「祖傳椅子」、「祖傳勞保手套」，甚至還出現「祖傳鎖」……這些都是真的嗎？

「祖傳鎖」是舊照

觀察者網報導，其實，椅子手套祖傳不假，但鎖的照片拍攝自2012年，並未在今年的直播中出現。不過，「土是戰鬥力保證」的傳言不虛，瞧瞧發射成功慶功宴上的烤全羊「祖傳大紅花」沒跑了。有網友調侃：不土，戰鬥力減5。

17日三名航天員的太空 之旅牽動著人民的心，出發前的直播畫面中，一些「老物件」吸引人們的注意。當三名航天員到達發射塔架第9層，等待進艙時，排排坐的樣子逗樂不少觀眾。眼尖網友發現，這椅子似曾相識啊。據報導，2003年，中國第一位航天員楊利偉出征前，在甘肅酒泉衛星發射中心接受時任國家主席胡錦濤接見時，坐的就是同款小椅子，只不過顏色是黑色。

到了2005年，神舟六號飛船六名備份航天員在問天閣的休息室和會議廳首次公開露面時，「祖傳椅子」再次出現。

2013年，神舟十號載人飛船發射前，聶海勝、張曉光、王亞平接受中國國家主席習近平接見時，熟悉的小椅子再度亮相。

上述照片中，自然也少不了「祖傳手套」的影子，但真正到了太空，航天手套就不是網友戲稱的「勞保手套」了。

不過，讓網友激動了好一陣、所謂的神舟12號發射前直播中出現的發射塔架九樓「祖傳鎖」，實際拍攝自2012年6月。

另據快科技報導，在17日成功對接後，可清晰地聽到三位航天員收到了「翻到42頁」的指令，隨即開始認真查看工作手冊。網友紛紛表示，這一幕像極了小學生。

而在對接過程中，天和核心艙 與神舟12號隔宇宙遙遙「相望」的畫面宛如科幻大片。海客新聞報導，央視主播朱廣權當場賦了句詩：我看青山多嫵媚，料青山看我也如是。期間，由於太陽照射，聶海勝反覆確認：請問一下是不是有「鬼影」？上面是真的還是下面是真的？