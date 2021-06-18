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打新冠疫苗會胖？河南疾控妙答：是生活過敏造成的腫脹

中國新聞組／北京18日電
河南省疾病預防控制中心最近回答民眾對於施打新冠疫苗的疑慮與問題引發熱烈討論。（取材自澎湃新聞）
河南省疾病預防控制中心最近回答民眾對於施打新冠疫苗的疑慮與問題引發熱烈討論。（取材自澎湃新聞）

河南省疾病預防控制中心最近回答民眾對於施打新冠疫苗的疑慮與問題引發熱烈討論。網友最近在社交平台上曬出與「河南疾控」微信公眾號互動的截圖，出現不少有趣、機智的回覆，比如，有人問「打完疫苗後發胖算後遺症嗎？」河南疾控回答：「我感覺您這不是胖，是對生活過敏造成的腫脹。」

澎湃新聞報導，在新浪微博、知乎等多個社交平台上，不少網友曬出「河南疾控」微信公眾號編輯近期和網友互動的截圖，各種「機智」回答不僅讓網友圍觀，甚至還讓一些從事官方微博營運的網友大呼「學到了」。

有網友提問，打新冠疫苗能懷孕嗎？「河南疾控」回答：「您好，就目前上報的不良反應數據而言，沒有一例因為新冠疫苗而導致懷孕的。」隨後，「河南疾控」繼續回答：「正經的回答你，打疫苗不耽誤備孕，也可以懷孕。如果打完一針才發現懷孕的話，也不用擔心，正常孕檢就好。剩下的針可以等生完寶寶再接著打。」

有網友提問：「前幾天打的左臂，第一針，第二天感覺左臉有點疼，右臉沒問題，第三天、今天都是左臉疼，左臂打針的部位也是有一點點的痠疼，沒聽說過打疫苗還會臉疼的啊？」；「河南疾控」回答：「可能是扭傷，打針時不要一直扭著頭看醫生小哥哥。」

還有網友問：「打了疫苗影響我公主抱對象嗎？」「河南疾控」回答：「打針時的疼痛能幫您在美夢中醒來。」

對此，有網友評論：「只能說是自信的表現，只有自信的人，才是幽默的人。」還有網友點評：「這個河南疾控『不正經』，還滿可愛，送給他個小花花。」

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