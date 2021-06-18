汶川地震廢墟下活了36天 「豬堅強」長壽去世

2021年5月12日，豬堅強原主人帶著它愛吃的玉米和菜葉探望。（取材自紅星新聞）

在2008年汶川大地震 時堅強活下來的「豬堅強」，日前因年老衰竭往生了，14歲高齡、在建川博物館 生活13年的「豬堅強」走完傳奇的一生；據了解，豬的14歲幾乎相當於人類的百歲，堪稱長壽。

建川博物館聚落發布微博 ，表示「豬堅強」於2021年6月16日晚10點50分因年老衰竭往生。豬堅強是四川成都一位村民萬興明家的大肥豬，13年前的汶川大地震後，這隻豬被埋廢墟下36天，靠著吃木炭喝雨水頑強維持生命，被刨出來時還堅強地活著，但體重從300斤減到僅100斤。在那個特殊時刻，牠的倖存讓許多人為生命的頑強所鼓舞，並稱牠為「豬堅強」。

2008年6月17日，1歲的「豬堅強」在被掩埋廢墟下36天後奇蹟獲救。圖為廢墟中的「豬堅強」。（取材自澎湃新聞）

今年「五一」假期期間，雖然後腿無法站立，「豬堅強」盡力嘗試蹲坐，抬頭和遊客「打招呼」。（取材自澎湃新聞／人民視覺IC圖）

當時許多網友呼籲，不要把這頭豬變成人們餐桌上的美味。建川博物館館長樊建川用3008元將這頭豬買下來，並給它取了小名「36娃兒」，大名「豬堅強」，讓牠在博物館快樂度過餘生。

「豬堅強」遛街。（取材自紅星新聞／圖據網路） 2021年5月10日，建川博物館內，「豬堅強」已沒有太多精力和遊客互動。（取材自澎湃新聞／人民視覺IC圖）

從那時開始，豬堅強在建川博物館內享受著專人照料，也成為博物館裡的明星。有網友稱：「豬堅強是地震災難中的一個勵志故事，讓我們記住在遭遇困難與大災大難時，不向命運屈服的精神。」如今牠高齡14歲去世，也讓許多喜愛牠的人們感到不捨。