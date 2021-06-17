神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

神舟12號17日發射升空。(Getty Images)

神舟12號載人太空船於17日上午9時22分27秒發射成功，發射神舟12號載人太空船。中國 載人航天工程辦公室主任助理季啟明指出，三名航天員(太空人 )將在軌工作生活三個月，完成四方面工作，計畫開展二次出艙活動及艙外作業。

新華社報導，搭乘神舟12號升空的3名航天員分別是聶海勝、劉伯明和湯洪波，三人均是經驗豐富的飛行員，平均年齡51.6歲。其中，指令長聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，湯洪波是首次飛行。另外，後備航天員為翟志剛、王亞平、葉光富。

季啟明表示，航天員升空後四項主要任務，分別是開展核心艙組合體的日常管理，包括天和核心艙 在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練，以及物資與廢棄物管理等；開展兩次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組的安裝等工作；開展太空科學實驗和技術試驗，進行太空應用任務實驗設備的組裝和測試，開展太空應用、航太醫學領域等實（試）驗，以及有關科普教育活動；最後是自身健康管理。

神舟12號航天員聶海勝（中）、劉伯明（左）和湯洪波在出征儀式上揮手。(新華社)

季啟明表示，今次任務有四個主要特點，一是將進一步驗證載人天地往返運輸系統的功能性能，二是將全面驗證航天員長駐保障技術，三是將在軌驗證航天員與機械臂共同完成出艙活動、艙外操作能力，四是將首次檢驗東風著陸場搜索回收能力。

目前，天和核心艙已與天舟二號貨運太空船形成組合體在軌運行，而神舟12號載人太空船發射入軌後，將與核心艙組合體交會對接。航天員駐留約三個月後，乘太空船返回艙返回內蒙古巴丹吉林沙漠附近的東風著陸場。這是東風著陸場首次迎接神舟，此前神舟1號至11號太空船，都在內蒙古四子王旗著陸。

據報導，太空船發射前一周，航天員已入住發射中心航天員公寓「問天閣」作短期生活訓練，處於三級隔離狀態，避免細菌、病毒等帶入太空。3人16日佩戴黨徽在玻璃房內站著亮相受訪。聶海勝表示，有幸開跑中國太空站建造第一棒，這次任務很艱巨，但有信心迎接挑戰。