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1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

北京18歲以上人口 新冠疫苗完整接種率突破8成

中國新聞組／北京17日電

中國國內外拚新冠疫苗接種，日前國內突破9億劑次，覆蓋人群位全球首位，首都北京更完成18歲及以上人口80%的完整接種率，位居全國第一。在國外，外媒報導稱，全世界現在每天接種3000多萬劑疫苗中，中國就占了近2000萬，新冠疫苗將比預期更早覆蓋全球，歸功於中國。

北京日報報導，截至16日中午，北京市全市累計接種疫苗人數為1790.1萬人，其中1559.4萬人已完整接種。全市累計接種疫苗3339.3萬劑。據國家衛健委統計，最新疫苗接種數據顯示，北京領跑全國，其次是海南省，上海市排名第三。

另海外網引據前經濟學人主編比爾·埃莫特在愛爾蘭觀察報發表文章稱，G7領導人稱要與貧窮國家分享至少10億劑疫苗，是一種誇大其詞的表述；提出捐贈10億劑疫苗計畫的G7國家「看起來是慷慨的時間進程改變者」，但實際功勞並不在他們。因為全世界現在每天接種3300萬至3600萬劑疫苗，中國占其中的1700萬至2000萬。

「新冠疫苗將比預期更早覆蓋全球，這主要歸功於中國的疫苗供應。而西方國家需與中國合作，以實現疫苗覆蓋全球。」埃莫特在文中說，G7國家打算在2021至2022年分發疫苗，但貧困國家的實際需求顯然更為急迫。「毫無疑問，中國才是在這一過程中扮演重要角色的國家，甚至是領先角色。」

英國智庫查塔姆研究所研究員蘇菲·辛瑟在衛報發表文章指出，西方國家別無選擇，需要和中國合作，為全世界接種疫苗。過去一個月內，國際科學界和公共衛生機構都證實了一個激動人心的結果：中國疫苗是有效的。中國疫苗工廠每年可生產30億劑疫苗，但美國僅「剛剛起步」。

辛瑟認為，G7國家必須停止對中國的妄議指責，就疫苗方面來講，國與國之間需加強與合作，而不是競爭，這當然包括和中國合作。辛瑟並警告稱，如果繼續質疑中國疫苗功效，可能引發負面效果，「歷經了一年半的疫情肆虐，世界已經厭倦了爭論證據和政治之間的模糊界線。全球的公共衛生機構必須要將證據和必要性置於首要地位，而不是地緣政治競爭。」

另廣東省的新冠疫情15日無新增本土確診和無症狀感染個案，是自5月21日爆發本土疫情以來首次「清零」。但16日再新增4例本土確診病例，均來自廣州。廣州市衛健委副主任陳斌表示，「零新增」不等於零風險，未來一段時間正是決戰決勝的關鍵時刻，不排除有散發個案的風險，仍須全力排查，嚴防嚴守。

疫苗 中國 北京

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