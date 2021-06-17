中國與多國合作載人航天計畫 沒有美國

中國 載人航天工程辦公室主任助理季啟明16日表示，已有不少國家和地區向中方提出中外航天員聯合飛行的合作意願。南華早報報導，季啟明談及與中方合作的有德國、法國、義大利及歐空局等，就是沒有提到美國 。外媒稱，這可能與美國對中國航天合作計畫的限制，從未有過中國航天員進入國際空間站（ISS）有關。

觀察者網報導，季啟明在發布會被問及中國載人航天國際合作的有關情況時介紹說：「（中國載人航天）工程自立項實施以來，在航天器技術、空間科學實驗、航天員選拔訓練等領域，與俄羅斯、德國、法國、比利時、義大利等國家的航天機構，以及聯合國外空司、歐空局等國際航天組織，開展了廣泛的合作與交流。」

季啟明說，2016年以來，中國與聯合國外空司合作，面向所有聯合國成員國徵集有意搭載到中國空間站的合作實驗項目，已遴選出來自17個國家的9個項目，中國太空站建成後，將會看到中外太空人 聯合參加中國太空站的飛行。中國也正與法國、義大利、巴基斯坦等國家，圍繞在空間站開展基礎物理、航天醫學、空間天文等領域的空間實驗進行良好的雙邊合作交流。

季啟明並提到中國和俄羅斯在載人航天領域的良好合作關係，現階段雙方正在溝通醞釀開展更多的合作，「相信在不久的將來，還會共同實施更多的聯合實驗項目，為人類探索外空做出兩個航天大國應有的貢獻。」

報導稱，在季啟明以上的發言中，南華早報敏銳地注意到，季啟明列出與中國載人航天計畫合作的國家和國際機構時提到了俄羅斯、德國、法國、比利時、義大利、歐空局和聯合國外空司，「卻沒有提到美國。」

路透16日報導也關注到季啟明的這番表態稱，美國立法禁止美國太空總署（NASA）與中國進行任何合作。雖然已有240多名來自不同國家的航天員已經訪問過國際空間站，但從未有過中國航天員參訪。並指如果國際空間站得不到新的資金支持，國際空間站在2024年退役後，中國可能成為唯一運營空間站的國家。

報導並引述紐約時報稱，此前與美國在空間探索上頗多合作的俄羅斯，正越來越轉向中國。俄聯邦航天局負責人羅戈津16日透露，俄正在與中國和法國商討，使用法屬圭亞那的庫魯（Kourou）發射場，向中國空間站發射航天器。