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人肉搜索、奢靡炫富... 網信辦重拳整治「飯圈」5亂象

記者羅印冲／綜合報導
飯圈（飯圈，意謂粉絲圈子）群體在網上互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等問題屢見不鮮。 (取材自微博)
飯圈（飯圈，意謂粉絲圈子）群體在網上互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等問題屢見不鮮。 (取材自微博)

一段時間以來，大陸飯圈（意謂粉絲圈子）群體在網上互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等問題屢見不鮮，破壞網路生態，對未成年人身心健康造成不利影響。中共中央網信辦重拳整治「飯圈」亂象，即日起開展為期2個月的「清朗·飯圈亂象整治」專項行動。

據網信中國微信公號發布，此次專項行動將針對網上飯圈突出問題，重點圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群、互動評論等重點環節，全面清理飯圈粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、挑動對立、侮辱誹謗、造謠攻擊、惡意營銷等各類有害訊息。

網信辦將重點打擊以下5類飯圈亂象行為：第一是誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為。第二是飯圈粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私等行為。第三是鼓動飯圈粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為。第四是以號召粉絲、僱用網路水軍、養號形式刷量控評等行為。第五是通過蹭熱點、製造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序行為。

整治期間，將關閉解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯隱私等影響惡劣的帳號、群組，從嚴處置飯圈職業黑粉、惡意營銷、網路水軍等違法違規帳號，從重處置縱容亂象、屢教不改的網站平台。

中共中央網信辦有關負責人表示，專項行動將堅持問題導向，強化綜合施策和分類管理，督促網站平台切實履行主體責任，進一步完善社區規則和用戶公約，著力規範飯圈各參與主體的網上行為，合理優化飯圈粉絲活躍產品的相關功能，強化明星經紀公司、粉絲團規範管理，在引導青少年理性追星上協同發力，探索形成規範飯圈管理的長效工作機制，推動飯圈文化實現良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。

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「青春有你3」選秀節目因為投票打榜、追星倒奶事件，造成學員退賽，決賽取消，節目也停錄。（取材自微博）

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