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蘇寧易購傳資金吃緊 要賣南京總部宿舍 無預警通知搬家

中國新聞組╱上海16日電
蘇寧易購傳出資金吃緊的消息。(取材自AI財經社)
蘇寧易購傳出資金吃緊的消息。(取材自AI財經社)

網民爆料稱，蘇寧易購南京總部對外出售員工宿舍，要求員工一個月內搬離，當中有人剛交付半年租金就被通知搬走。對此，蘇寧易購相關負責人表示暫無回應。

香港01引述紅星新聞報導稱，蘇寧易購員工宿舍名叫紫金嘉悅，租金比市價便宜，原本只租給校招生（從大學招聘的應屆畢業生），上個月突然開放給全體員工租住，並且只接受預交6個月租金，但這個月就趕人出門。

據報導，蘇寧易購南京總部的員工楊正稱，自己住在紫金嘉悅小區，與蘇寧易購簽了一年合約，月租約800元（人民幣，下同，約125美元）；原本以為是公司向提供的員工福利，結果突然收到單位要被出售的通知。他表示，蘇寧易購是口頭通知員工，事發突然，已經有同事被通知退租；收到通知後，有同事已準備提前搬走，也有同事準備離職跳槽。

據悉，紫金嘉悅位於南京市徐莊軟件園，開發商為蘇寧置業集團有限公司，距離蘇寧總部僅15分鐘路程。2018年，蘇寧易購決定自持紫金嘉悅近千套房源，作為蘇寧「1200公寓房」，一度被稱為「五星級員工宿舍」。

蘇寧易購員工搬進宿舍後，開心的秀出宿舍照片。(取材自AI財經社)
蘇寧易購員工搬進宿舍後，開心的秀出宿舍照片。(取材自AI財經社)

楊正透露，校招生入職蘇寧後，可以申請「1200公寓」，月租金低於市場價，一般約1000元至2100元。據內地房屋交易服務平台貝殼顯示，紫金嘉悅對外月租價格為2500元至3900元，出售均價為每平方米1.7萬元。

有市場人士分析指出，蘇寧易購出售自持物業，或透露出公司資金吃緊，正加速回血。據蘇寧易購發布的公告顯示，公司最大股東、董事長張近東所持有公司5.8%的股份被司法凍結。此外，蘇寧電器集團因部分股票質押式回購交易觸發協議相關條款的約定，於今年6月11日被動減持1000萬股。

租金 招生 香港

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