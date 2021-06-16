父兄職業「革命」… 陳獨秀次子履歷公開 衝上熱搜

陳喬年的黨員調查表。(取材自微博)

近日，中國 歷史研究院珍稀文獻展「民族復興的百年旗幟」受到廣泛關注。展覽中公開展示了革命烈士陳喬年的黨員調查表。陳喬年是陳獨秀的次子，他在履歷上寫著父親、大哥「以革命為職業」，稱自己家庭經濟地位是「官僚兼地主」，陳喬年字跡工整，直白的描述讓觀者得以一窺當時局勢，也讓這份珍貴的「履歷」討論熱度衝上熱搜。

陳喬年。(取材自央視)

澎湃新聞報導，1902年9月2日出生的陳喬年生於安徽懷寧，父親是「新文化運動「領袖陳獨秀，兄弟姊妹有延年、宛若、松年，陳喬年童年和少年時光是與胞兄陳延年一起度過的。

陳喬年的黨員調查表。(取材自微博)

1914年到1919年期間，陳延年、陳喬年先後到北京 、上海求學。1919年底，20歲的陳喬年與哥哥一起赴法勤工儉學，並於1922年加入中國共產黨。

1925年春，23歲的陳喬年奉中共中央指示回國工作，他在北京協助李大釗領導北方革命運動，與趙世炎等人一起工作。當時，陳喬年是公認的英俊青年，他身材高大，器宇不凡，被稱為當時革命者中「最漂亮的人」。

1928年6月6日，陳喬年在上海楓林橋畔被槍殺，年僅26歲。

陳喬年的黨員調查表。(取材自北京日報)

在這份「履歷表」中，陳喬年的字跡清秀工整，西文姓名、簽字都寫得很漂亮，履歷貼的照片更是英氣煥發。

左圖為陳延年像，右圖為陳喬年像。(新華社)

網友們找出不少有趣細節。陳喬年在陳獨秀的職業寫著「過去曾充教授，現在專以革命為職業」，哥哥陳延年的職業也填上了「革命」。是否去過外國？他稱「路過德國 」，而外語程度如何？他回答「十分樸實」。無業的祖母被他形容是「寄生過活」，而母親則是「靠祖母過活」。

這場為期三個月的展覽，因為前陣子的熱播劇「覺醒年代」更引起話題，該劇講述從新文化運動、五四運動到中國共產黨建立的歷史故事。

其中，「二陳兄弟」中，29歲的陳延年於1927年被捕，他寧死不跪，站著被劊子手亂刀砍死。一年後，26歲的陳喬年也寧死不屈被殘忍殺害，就義前，他曾慷慨陳詞「讓我們的子孫後代享受前人披荊斬棘的幸福吧！」