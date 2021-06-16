美國80瓶新冠疫苗捐千里達及托巴哥 網上遭中媒群嘲

美國向中美洲國家千里達及托巴哥捐贈80瓶輝瑞疫苗，在網上遭到群嘲。(取材自觀察者網)

美國 14日宣布已向中美洲國家千里達及托巴哥捐贈80瓶輝瑞疫苗，在網上遭到群嘲。而美國「新聞周刊」發現，美國因為這件事，還被中國 媒體人給嘲諷了。

觀察者網報導，這家美國老牌雜誌14日在網站上發文稱，「中國官方媒體嘲諷美國給千里達及托巴哥捐贈480劑疫苗。此前，中方捐贈了10萬劑。」

報導標題沒提80瓶這個數字，而是按照一瓶輝瑞可供六人接種來計算，換算成了480劑。

新聞周刊介紹，中國日報歐盟分社社長陳衛華，在美駐特多使館宣布捐贈的推特 下方留言。陳衛華評論道，「這個量像是給一家養老院捐贈的，而不是給一個國家。」

文章分析稱，陳衛華的推特回覆，似乎是在嘲諷「美國這樣的世界領袖，竟然會在推特上宣布這麽小的一筆援助」。

報導說，其實在美國駐特多大使館在推特上宣布捐贈時，就收到了眾多網民的嘲諷。美媒「商業內幕」報導稱，「美國宣布給140萬人口的國家捐贈80瓶疫苗，在網上遭到群嘲。」

「80瓶？」、「整整80瓶！」不少網友對這個數字感到吃驚。「我真心希望他們是少寫了幾個0，」有網友評論稱。