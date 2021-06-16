中國接種新冠疫苗 破9億劑次 覆蓋人群數量居全球首位

中國新冠疫苗接種突破9億劑次。圖為北京市大興區青雲店鎮，日前直接將疫苗接種車開到村民家門口，方便民眾接種新冠疫苗。（新華社）

國家衛生健康委員會15日發布，中國新冠疫苗 接種突破9億劑次，疫苗接種劑次和覆蓋人群數量都居於全球首位，此外各地對接種人群也做了相對應的調整。中疾控發表論文披露確診病例研究，表明接種國產疫苗對變異毒株仍然有保護作用，「即便只接種一針，感染後也能夠快速產生抗體」。

央視新聞報導，黑龍江省牡丹江市的接種點分開設置第一劑通道和第二劑通道，提高接種效率；河南省擴容了近3000個接種門診，新增1600個臨時接種點，並根據居民集中程度和接種進度靈活調整；江西省南昌市新建區已全面轉入接種第二劑次為主，醫務人員、志工、公安等多部門全力保障接種服務。

此外，商務部 相關負責人表示，中國已向40多個國家和地區出口疫苗，目前國內已有21個疫苗進入臨床試驗階段，四個疫苗在國內獲批附條件上市。

商務部與國際發展合作署、外交部等部門開展跨部門大協作，組織實施對88個國家和4個國際組織的疫苗援助工作。

另據大公報報導，中疾控發表論文披露了三例感染了變異病毒確診病例，其中兩人接種過新冠疫苗，一人未接種，他們感染新冠後產生抗體時間、PCR的循環閾值和住院時間等方面都存在明顯差異。

論文指出，已接種疫苗的病例在確診後一到四天即產生抗體，且抗體滴度很高。已接種病例的住院時間比未接種的大為縮短十天以上。

疾控中心研究員馮子健表示，在這次廣東的疫情 來看，確診病例裡面沒有接種過疫苗的人群，轉為重症或者發生重症的比例顯著高於接種疫苗的人，表明接種以後對變異毒株仍然有保護作用。

本輪疫情中，廣州醫科大學附屬市八醫院接收了大量感染病例。市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，這一波疫情的本土確診患者、無症狀感染者中，有部分是接種過國產新冠疫苗的。不管是哪一款疫苗，都表現出對重症預防的突出作用。「即便只接種了一針，他們在感染後也能夠快速產生抗體。」