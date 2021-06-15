西安版「與狼共舞」…實景秀群狼奔跑 網憂安全性

「駝鈴傳奇」讓真實狼群登台演出。（視頻截圖）

陝西西安「駝鈴傳奇」舞台演出現場，居然出現了一群狼。這十幾頭狼在演員的引導下參與演出，甚至還跑向觀眾席中的過道。有網友感嘆，隔著屏幕都覺得「太過刺激」，也有網友對演出的安全性表示擔憂。

綜合媒體報導，「駝鈴傳奇」是西安著名的現場表演，故事講述古代絲路之旅，主打「會跑的實景演出秀」。其中一段駝隊被狼群突襲的故事，劇組設計演員與真實狼群上演搏鬥情景，真實還原絲綢之路上的艱難險阻，令觀眾產生身臨其境的代入感。

劇組表示，參與演出的十幾隻狼都是真狼，屬於西伯利亞平原狼的馴化品種，有專業的訓犬隊。而狼經過的過道，會給觀眾加防護欄。

不過，仍有媒體評論，雖然讓十幾頭狼掌握如此逼真的「演技」，劇組花功夫進行藝術創造，確實值得讚歎。但狼群在舞台上撲倒演員的一幕，雖是設計好的情節，卻令人心驚不已，因為即便每一匹狼都經過了馴化，也不能保證其永遠不會野性暴發。

此外，狼群奔跑路線緊臨著觀眾座席，雖然說有防護欄，但並非每一個地方都能被覆蓋，而且防護網的高度也沒有比觀眾席高出多少，而狼平時就可以跳到兩米多高，不能夠說沒有危險性。