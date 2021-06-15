來警局喝咖啡…杭州派出所咖啡店暴紅

「Police Ideal Space」咖啡館位在杭州市拱墅區祥符派出所二樓。（取材自微博）

近日一則「中國 郵政成立奶茶店」消息登上了微博、抖音等平台熱搜榜，沒幾天，「杭州某派出所也賣咖啡 了」又成為吃貨圈火熱的話題。

澎湃新聞引述杭州多家美食自媒體消息，在杭州市拱墅區祥符派出所二樓開設了一家名為「Police Ideal Space」的咖啡館，這可以算得上是杭州市第一家以「派出所」的形式開業的咖啡館。「請你來一趟喝杯咖啡」這句經常出現在港片裡的台詞，有望出現在杭州吃貨圈的生活中。

據悉，不只祥符派出所開設了「Police Ideal Space」咖啡館，拱墅區分局大院和下轄各個派出所近期也相繼打造了自己獨特的咖啡店。

杭州市公安 局拱墅區分局表示，近來，為了愛警惠警落到實處，也為派出所建立五小工程樣板，拱墅公安分局將分局咖啡店開在分局大院內。

報導說，咖啡店取名為「拱墅公安，咖啡伴你」（Coffee Benny)，是希望通過建設一個溫馨、歡樂、充滿愛的咖啡吧，讓民輔警們加班晚、壓力大、情緒低落時，能有一個沒有煩惱，沒有壓力的地方。

備受關注的祥符派出所「Police Ideal Space」咖啡館去年8月營業，營業的時間和一般的咖啡館不同，為了配合民警的上下班時間，咖啡館就把營業時間定在了早上7時30分至晚間7時30分。

不過，咖啡館不是對所有的人都開放的，除了民警外，其他人是無法進入的。如果消費者想喝這家店的飲品只能通過外賣平台下單外送。

而杭州拱墅區湖墅南路337號的米市巷派出所咖啡館叫作「一米陽光」，這個名字是從派出所警隊特色名稱「陽光戰隊」而來。為了能更好地服務全所警力，咖啡吧針對派出所全天值班、全年無休的工作模式，將營業時間定為每日上午9時至晚間8時。