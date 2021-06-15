我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

來警局喝咖啡…杭州派出所咖啡店暴紅

中國新聞組／杭州15日電
「Police Ideal Space」咖啡館位在杭州市拱墅區祥符派出所二樓。（取材自微博）
「Police Ideal Space」咖啡館位在杭州市拱墅區祥符派出所二樓。（取材自微博）

近日一則「中國郵政成立奶茶店」消息登上了微博、抖音等平台熱搜榜，沒幾天，「杭州某派出所也賣咖啡了」又成為吃貨圈火熱的話題。

澎湃新聞引述杭州多家美食自媒體消息，在杭州市拱墅區祥符派出所二樓開設了一家名為「Police Ideal Space」的咖啡館，這可以算得上是杭州市第一家以「派出所」的形式開業的咖啡館。「請你來一趟喝杯咖啡」這句經常出現在港片裡的台詞，有望出現在杭州吃貨圈的生活中。

據悉，不只祥符派出所開設了「Police Ideal Space」咖啡館，拱墅區分局大院和下轄各個派出所近期也相繼打造了自己獨特的咖啡店。

杭州市公安局拱墅區分局表示，近來，為了愛警惠警落到實處，也為派出所建立五小工程樣板，拱墅公安分局將分局咖啡店開在分局大院內。

報導說，咖啡店取名為「拱墅公安，咖啡伴你」（Coffee Benny)，是希望通過建設一個溫馨、歡樂、充滿愛的咖啡吧，讓民輔警們加班晚、壓力大、情緒低落時，能有一個沒有煩惱，沒有壓力的地方。

備受關注的祥符派出所「Police Ideal Space」咖啡館去年8月營業，營業的時間和一般的咖啡館不同，為了配合民警的上下班時間，咖啡館就把營業時間定在了早上7時30分至晚間7時30分。

不過，咖啡館不是對所有的人都開放的，除了民警外，其他人是無法進入的。如果消費者想喝這家店的飲品只能通過外賣平台下單外送。

而杭州拱墅區湖墅南路337號的米市巷派出所咖啡館叫作「一米陽光」，這個名字是從派出所警隊特色名稱「陽光戰隊」而來。為了能更好地服務全所警力，咖啡吧針對派出所全天值班、全年無休的工作模式，將營業時間定為每日上午9時至晚間8時。

「Coffee Benny」咖啡館訴求的是「拱墅公安，咖啡伴你」。（取材自微博）
「Coffee Benny」咖啡館訴求的是「拱墅公安，咖啡伴你」。（取材自微博）

咖啡 公安 中國

上一則

運20進化 換裝國產發動機 推力更大

下一則

新冠死亡率增加 張文宏：肇因醫療擠兌 而非病毒變異

延伸閱讀

切割老牌政客 警官工會背書楊安澤

切割老牌政客 警官工會背書楊安澤
二紐約市警組織宣布背書楊安澤 亞當斯：不受警察工會背書

二紐約市警組織宣布背書楊安澤 亞當斯：不受警察工會背書
德州邊境發現上百無證客 遭不人道窩藏

德州邊境發現上百無證客 遭不人道窩藏
重慶9歲女童困淤泥 民警爬80米救人

重慶9歲女童困淤泥 民警爬80米救人

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？