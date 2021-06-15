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中國官方公布「新疆維族人口普查」 10年增加逾162萬

記者賴錦宏／綜合15日電
官方公布人口普查數據，在過去的十年裡，新疆維吾爾族人口則增加約162萬。圖為正在上課的新疆維族學生。（新華社）
官方公布人口普查數據，在過去的十年裡，新疆維吾爾族人口則增加約162萬。圖為正在上課的新疆維族學生。（新華社）

新疆維吾爾自治區統計局發表人口普查數據，新疆人口10年內增加超過403萬人，其中漢族人口增加超過217萬，維吾爾族人口則增加約162萬。

在全區常住人口方面，漢族人口占42.24%，其餘為維吾爾族等少數民族。與2010年展開的人口普查相比，常住人口在10年內增加約403萬，其中少數民族人口增長14.27%。

不過，常住人口增長有所放緩。與2000年數據相比，2010年的新疆常住人口增加18.17%。

對於新疆人口增長有所放緩，新疆維吾爾自治區統計局解釋，隨著新疆脫貧攻堅工作，南疆貧困地區的生產生活條件不斷改善，人民教育水平和文化素質大幅提高，生育觀念改變，選擇晚婚晚育。

據北京日報，新疆人口增長，全區常住人口與2010年第六次全國人口普查的21813334人相比，增加4039011人，增長率為18.52%，年平均增長率為1.71%，分別比全國平均水平高出13.14個百分點和1.18個百分點。數據表明，近年來新疆經濟社會發展，穩定紅利充分釋放，吸引了大量人才來新疆投資興業，促進了人口穩步增長。

在民族人口方面，全區常住人口中，漢族人口為10920098人，佔42.24%；少數民族人口為14932247人，占57.76%，其中：維吾爾族人口為11624257人，佔總人口的44.96%，佔少數民族人口的77.85%。與2010年第六次全國人口普查相比，少數民族人口增加1865061人，增長14.27%，增長率比全國少數民族人口增長率10.26%高4.01個百分點。該區各民族人口穩步增長。

第七次全國人口普查與第六次全國人口普查相比，總人口增加了403.9萬人。漢族人口增加217.4萬人，其中跨省流入增加194.8萬人；維吾爾族人口增加162.3萬人，增長16.2%。

新疆 人口普查 維吾爾

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