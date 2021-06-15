我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

廣州疫情稍緩 雖傳2醫護確診 11區域照解封

中國新聞組／廣州15日電
圖為「移動超市」在荔灣區的村口街道。（取材自新快報）
圖為「移動超市」在荔灣區的村口街道。（取材自新快報）

廣州昨天新增4例本土確診，另有兩名醫護人員確診，初步推斷應是意外暴露造成感染。因疫情稍緩，廣州市新冠疫情防控指揮部同意解除5個區內11個區域的封閉、封控管理措施。其中番禺富區錦繡半島東區是首個解封區域，昨天下午1時解封後，有居民走出小區廣場，開心唱起《歌唱祖國》。

綜合媒體報導，錦繡半島小區位於廣州市番禺區洛浦街道南浦島，與荔灣區僅一江之隔。5月29日，因為出現新冠肺炎核酸檢測陽性人員，南浦島全島暫時封鎖進行全員核酸檢測。

而在封閉的17天時間裡，小區居民共進行了5次核酸檢測，徹底排除了風險，這才滿足解封標準。

據悉，解封的5個區，在廣州國民生產總值中囊括排名前6的所有區，是廣州名副其實的「富區」。昨天解封時，多名工作人員搬走圍在小區外的隔離鐵馬，大批居民下樓散步或走出小區，很多大媽相約重聚跳起廣場舞，小朋友帶上足球、玩具出門玩耍，有人則拿出不銹鋼臉盆和鍋蓋下樓敲打伴唱《我和我的祖國》、《歌唱祖國》，還有人放禮花慶祝。

有住戶還在住宅樓外牆懸掛兩條長幅標語，表達對物業管理在隔離期間的感謝，其中一條寫着「有國才有家，抗疫不害怕！疫到情也到，錦繡是一家！錦繡半島居委辛苦了！」儘管小區解封，居民仍需要實行7天健康監測。

據廣州市疫情防控指揮部最新通告，將按照分類分批原則，對封閉、封控管理區域解封。而解封必須滿足4個條件，包括管控區域內連續14天且經過3輪以上全員核酸篩查無新發感染者，解封前24小時內完成全員核酸檢測且結果均為陰性；所有密切接觸者已得到有效管控；管控區域內涉及重點場所的健康碼「黃碼」人員按規定做核酸檢測且結果均為陰性；環境核酸檢測結果均為陰性。

另外，因應部分街道、社區因疫情採取封閉式管理，廣州除透過無人車輸送物資外，近日推出「移動超市」服務，直接將日用品及食品開進社區門口，方便居民採購日用品。「移動超市」由公交擔任出勤任務，每日早上6時出車，運載一天所需銷售的貨品後前往街區，傍晚銷售結束，所有車輛回到車場集體消毒清潔。

檢測 疫情 足球

上一則

新冠死亡率增加 張文宏：肇因醫療擠兌 而非病毒變異

下一則

西安版「與狼共舞」…實景秀群狼奔跑 網憂安全性

延伸閱讀

Delta變種病毒持續肆虐 英國宣布延後解封1個月

Delta變種病毒持續肆虐 英國宣布延後解封1個月
廣州要解除封區 須滿14天內無新確診等4個條件

廣州要解除封區 須滿14天內無新確診等4個條件
專家預估 廣州新冠疫情6.20前可清零

專家預估 廣州新冠疫情6.20前可清零
解封…商家盼生意回籠 民眾想出遊

解封…商家盼生意回籠 民眾想出遊

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？