廣州疫情稍緩 雖傳2醫護確診 11區域照解封

圖為「移動超市」在荔灣區的村口街道。（取材自新快報）

廣州昨天新增4例本土確診，另有兩名醫護人員確診，初步推斷應是意外暴露造成感染。因疫情 稍緩，廣州市新冠疫情防控指揮部同意解除5個區內11個區域的封閉、封控管理措施。其中番禺富區錦繡半島東區是首個解封區域，昨天下午1時解封後，有居民走出小區廣場，開心唱起《歌唱祖國》。

綜合媒體報導，錦繡半島小區位於廣州市番禺區洛浦街道南浦島，與荔灣區僅一江之隔。5月29日，因為出現新冠肺炎核酸檢測 陽性人員，南浦島全島暫時封鎖進行全員核酸檢測。

而在封閉的17天時間裡，小區居民共進行了5次核酸檢測，徹底排除了風險，這才滿足解封標準。

據悉，解封的5個區，在廣州國民生產總值中囊括排名前6的所有區，是廣州名副其實的「富區」。昨天解封時，多名工作人員搬走圍在小區外的隔離鐵馬，大批居民下樓散步或走出小區，很多大媽相約重聚跳起廣場舞，小朋友帶上足球 、玩具出門玩耍，有人則拿出不銹鋼臉盆和鍋蓋下樓敲打伴唱《我和我的祖國》、《歌唱祖國》，還有人放禮花慶祝。

有住戶還在住宅樓外牆懸掛兩條長幅標語，表達對物業管理在隔離期間的感謝，其中一條寫着「有國才有家，抗疫不害怕！疫到情也到，錦繡是一家！錦繡半島居委辛苦了！」儘管小區解封，居民仍需要實行7天健康監測。

據廣州市疫情防控指揮部最新通告，將按照分類分批原則，對封閉、封控管理區域解封。而解封必須滿足4個條件，包括管控區域內連續14天且經過3輪以上全員核酸篩查無新發感染者，解封前24小時內完成全員核酸檢測且結果均為陰性；所有密切接觸者已得到有效管控；管控區域內涉及重點場所的健康碼「黃碼」人員按規定做核酸檢測且結果均為陰性；環境核酸檢測結果均為陰性。

另外，因應部分街道、社區因疫情採取封閉式管理，廣州除透過無人車輸送物資外，近日推出「移動超市」服務，直接將日用品及食品開進社區門口，方便居民採購日用品。「移動超市」由公交擔任出勤任務，每日早上6時出車，運載一天所需銷售的貨品後前往街區，傍晚銷售結束，所有車輛回到車場集體消毒清潔。