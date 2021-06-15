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2萬炒到2000萬成傳奇 中國第一股民「楊百萬」辭世

中國新聞組／北京15日電
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

號稱「中國第一股民」的職業投資人、中國證券市場的傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世，享年71歲。綜合媒體報導，楊懷定是中國資本市場起步時期的風雲人物，據說曾靠2萬人民幣炒到2000萬，巔峰時還請警察當保鏢，更曾被中央電視台評為「中國改革開放二十年風雲人物」。

來源：YouTube

報導指出，早在30多年前，人們還在巴巴的渴望成為萬元戶的時候，只有初中文化的楊懷定通過證券市場，已經成為百萬富翁，因此有了「楊百萬」、「炒股大王」、「中國股市第一人」甚至是「股神」的稱號。

38歲辭「鐵飯碗」  一天賺到一年的工資

1988年4月21日，經國務院批准，上海、重慶、深圳等七個城市首次放開了國庫券轉讓市場。同年，38歲的楊懷定辭去上海鐵合金廠倉庫保管員的「鐵飯碗」工作，用2萬元人民幣積蓄投身「平民證券投資者」生涯。

當時的楊懷定敏銳地嗅到了財富機遇，「那天是4月21日，一早我就到西康路的靜安證券業務部去了。當天國債交易開盤104元，我迅速買進，當時錢不多，全部積蓄2萬元錢，全買！等我吃了午飯再去營業部時，已經漲到112元了，去掉佣金，一天就掙了800塊錢。」「這是什麼概念呢，當時我在工廠上班一個月才50多元的工資，等於一天就賺到了以前差不多一年的工資。」就這樣，他開始頻繁地輾轉於各大城市，進行國庫券的收購和轉賣，低吸高拋，賺到了人生的第一桶金。

21財聞匯報導，上海證券交易所1990年成立，撈到第一桶金的楊懷定隨即轉戰股票市場。當時上海的股票市場非常低迷，很多人都不相信這個新興的概念。「 1990年底，上海證券交易所開業的第一天，我一個人獨攬了交易量的一半，這在當時引起了轟動。」楊懷定回憶到。

真正令楊懷定一砲而紅的是1993年的上證市場，當時整個市場氣氛非常激烈樂觀，滬指更從400點一路漲至1500點，很多人都說會一路漲到1800點，但是楊百萬不這麼認為，同時還勸各大散戶不要衝動。但是沒有人聽他的話，紛紛搶進，最終滬指暴跌至1000點以下，而楊懷定早在1500點的時候就安全退場。這一役，「股神」的名號響徹全中國。

楊懷定除了被大學聘為教授、到各地演講，還先後出版了《要做股市贏家》等五本專著，另與和兒子一起開發出了「楊百萬決策操作系統」軟件。楊懷定曾說，對於他而言，炒股已經不是一種生存需要，不是職業，所以他從來沒有過退休的打算。

報導指出，現在很多年輕人可能沒有聽過「楊百萬」的名字，主要是因為此後中國股市從蹣跚學步到發展壯大，「楊百萬」這樣的個人大戶開始從中心舞台逐漸淡出，成了數以萬計中國普通股民中的一員。

中國 證券 投資

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