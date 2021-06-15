穿「辱華」裝挨轟 莫文蔚道歉：沒藉口…就是不對

莫文蔚因穿著Dolce & Gabbana的服裝，遭中國網友圍剿。（圖：莫家寶貝工作室提供）

英籍香港 歌手莫文蔚在新歌MV中，穿上涉嫌辱華品牌D&G(Dolce & Gabbana)引發軒然大波，還遭網友圍剿，罵她辱華。莫文蔚13日晚道歉，坦承這次事件是自己疏忽，「這一次我沒有藉口，我跟我整個團隊都不對。」

來源：YouTube

觀察者網報導，莫文蔚道歉稱，拍攝服裝雖然都由公司和造型師負責，但自己應該注重每一個細節，「真的不想讓大家感到不舒服」。

莫文蔚稱，自己這半年來都專注於演唱會的籌備工作，同時也在籌備新專輯、錄新歌，所以拍攝MV和拍照的造型都交給公司和造型師負責。

她說，自己從來不會注重拍攝活動的品牌，因為自己平時私服也不講究品牌，「可是必須每一個細節我都應該要專注的，都應該要問清楚，這一次我真的很對不起」。她並強調，「這次就是疏忽，所以很抱歉」。

此前，莫文蔚工作室及其經紀公司也發聲明稱，服裝審核出現問題，工作室此次沒有嚴格替藝人把關，已在第一時間排查所有合作品牌，相關MV已通知各平台下架，相關造型也不會再出現在這次新專輯任何的宣傳當中。

據悉，莫文蔚於6月11日起在香港紅磡體育館舉行連續三天的演唱會，同時推出新專輯《The Voyage》。

為了給新專輯和演唱會預熱，她於6月8日提前釋出新歌《婦女新知2021》MV。新歌想反映當下女性追求，強調女性獨立自主，莫文蔚因此在MV中更換了多套色彩亮麗的造型。

但眼尖網友發現，其中一段畫面，莫文蔚身穿涉嫌辱華的義大利 品牌D&G，包括該品牌的印花浴袍、泳衣和髮帶。

這也讓莫文蔚成了2018年D&G「辱華」事件爆發後，第一個公開身著該品牌的在中國 境內活動的藝人。這一舉動立刻引發廣大網友不滿。

有網友曬出莫文蔚此前赴倫敦奧運會為中國健兒加油、與五星紅旗合影、轉發國慶微博的畫面，力證莫文蔚的愛國心，認為這次問題更多出於其團隊審核不周，不該苛責藝人。（取材自微博）

但也有網友曬出莫文蔚此前赴倫敦奧運會為中國健兒加油、與五星紅旗合影、轉發國慶微博的畫面，力證莫文蔚的「愛國心」，認為這次問題更多出於其團隊審核不周，不該苛責藝人。