我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

穿「辱華」裝挨轟 莫文蔚道歉：沒藉口…就是不對

中國新聞組／北京15日電
莫文蔚因穿著Dolce & Gabbana的服裝，遭中國網友圍剿。（圖：莫家寶貝工作室提供）
莫文蔚因穿著Dolce & Gabbana的服裝，遭中國網友圍剿。（圖：莫家寶貝工作室提供）

英籍香港歌手莫文蔚在新歌MV中，穿上涉嫌辱華品牌D&G(Dolce & Gabbana)引發軒然大波，還遭網友圍剿，罵她辱華。莫文蔚13日晚道歉，坦承這次事件是自己疏忽，「這一次我沒有藉口，我跟我整個團隊都不對。」

來源：YouTube

觀察者網報導，莫文蔚道歉稱，拍攝服裝雖然都由公司和造型師負責，但自己應該注重每一個細節，「真的不想讓大家感到不舒服」。

莫文蔚稱，自己這半年來都專注於演唱會的籌備工作，同時也在籌備新專輯、錄新歌，所以拍攝MV和拍照的造型都交給公司和造型師負責。

她說，自己從來不會注重拍攝活動的品牌，因為自己平時私服也不講究品牌，「可是必須每一個細節我都應該要專注的，都應該要問清楚，這一次我真的很對不起」。她並強調，「這次就是疏忽，所以很抱歉」。

此前，莫文蔚工作室及其經紀公司也發聲明稱，服裝審核出現問題，工作室此次沒有嚴格替藝人把關，已在第一時間排查所有合作品牌，相關MV已通知各平台下架，相關造型也不會再出現在這次新專輯任何的宣傳當中。

據悉，莫文蔚於6月11日起在香港紅磡體育館舉行連續三天的演唱會，同時推出新專輯《The Voyage》。

為了給新專輯和演唱會預熱，她於6月8日提前釋出新歌《婦女新知2021》MV。新歌想反映當下女性追求，強調女性獨立自主，莫文蔚因此在MV中更換了多套色彩亮麗的造型。

但眼尖網友發現，其中一段畫面，莫文蔚身穿涉嫌辱華的義大利品牌D&G，包括該品牌的印花浴袍、泳衣和髮帶。

這也讓莫文蔚成了2018年D&G「辱華」事件爆發後，第一個公開身著該品牌的在中國境內活動的藝人。這一舉動立刻引發廣大網友不滿。

有網友曬出莫文蔚此前赴倫敦奧運會為中國健兒加油、與五星紅旗合影、轉發國慶微博的畫...
有網友曬出莫文蔚此前赴倫敦奧運會為中國健兒加油、與五星紅旗合影、轉發國慶微博的畫面，力證莫文蔚的愛國心，認為這次問題更多出於其團隊審核不周，不該苛責藝人。（取材自微博）

但也有網友曬出莫文蔚此前赴倫敦奧運會為中國健兒加油、與五星紅旗合影、轉發國慶微博的畫面，力證莫文蔚的「愛國心」，認為這次問題更多出於其團隊審核不周，不該苛責藝人。

中國 香港 義大利

上一則

2萬炒到2000萬成傳奇 中國第一股民「楊百萬」辭世

下一則

端午8914萬人次出遊 泰山觀日出 數千人衝撞閘口

延伸閱讀

與張學友合唱 莫文蔚圓35年前學生夢

與張學友合唱 莫文蔚圓35年前學生夢
「上流3」造型口音踩種族地雷犯眾怒 朴殷碩全英文道歉

「上流3」造型口音踩種族地雷犯眾怒 朴殷碩全英文道歉
穿D&G被中國網民罵「辱華」 莫文蔚道歉了

穿D&G被中國網民罵「辱華」 莫文蔚道歉了
莫文蔚穿D&G 遭網友轟滾出中國 發文道歉MV全下架

莫文蔚穿D&G 遭網友轟滾出中國 發文道歉MV全下架

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？