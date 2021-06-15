我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

端午8914萬人次出遊 泰山觀日出 數千人衝撞閘口

記者林宸誼、林則宏／北京15日電
大批遊客擠滿泰山索道的等候區。(視頻截圖)
大批遊客擠滿泰山索道的等候區。(視頻截圖)

中國文化和旅遊部公布，今年端午節三天連假，全國國內旅遊出遊近8914萬人次，其中不少人選擇登泰山看日出。然而登泰山的眾多遊客，13日上午要離開泰山時發現索道停運，數千人被迫擠在纜車索道等候處，除了鼓譟大喊要求開門，還衝撞工作人員設置的閘口。

來源：YouTube

快科技報導，遊客李女士表示，她們爬了8小時登頂泰山，但因多雲沒看成日出，「上山已經很累了，都想坐索道下山」，但準備下山時被告知索道關閉，要等待3到5小時，許多人感不滿，而她們最終是步行下山。

齊魯晚報報導，泰山風景名勝區工作人員14日表示，13日由於許多遊客上山看日出，看完日出後，大家集中下山，需要乘坐中天門索道下山，由於13日客流量太大，索道運力有限，所以造成了遊客擁堵，而另外兩條索道因工程改造關閉，建議遊客錯過高峰出行。

數千遊客端午泰山觀日出，不滿索道停運衝撞閘口。（取材自快科技）
數千遊客端午泰山觀日出，不滿索道停運衝撞閘口。（取材自快科技）

泰山擁有中天門、桃花源、後石塢三條客運索道，其中這次遊客排隊等候的中天門索道建成於1983年，位於泰山主景區的中軸線上，下起中天門，上至南天門月觀峰南側。該索道最高運行速度為每秒6公尺，單程執行時間5分48秒，全線有46個8人吊廂，單向小時最大運量1630人。

不少網友則表示，「幾千人聚集，真的很危險，一旦發生危險，後果不堪設想」、「錯峰，放假能錯峰嗎？明知道放假人流大，為什麼不早點把索道修好？如果修不好，為什麼不限流？」

文化和旅遊部，今年端午節全國國內旅遊出遊人次，較去年同期成長94.1%，已恢復至疫情前同期的98.7%。實現國內旅遊收入人民幣294.3億元（約46億美元），成長139.7%，已恢復至疫情前同期的74.8%。

由於端午節前，大陸部分地區又出現本土新冠疫情，文旅部因此要求A級旅遊景區，必須進一步落實「限量、預約、錯峰」要求，嚴格落實預約遊覽、規範佩戴口罩、體溫測量等措施，博物館、公共圖書館、文化館（站）、美術館、文化娛樂場所等密閉空間也應加強通風消毒管理。

文旅部數據中心調查顯示，今年端午節大陸民眾選擇城市周邊遊最高，占29.1%，選擇城市和郊區公園的遊客合計占34.4%，88.6%的遊客出行距離在300公里以內。上海、無錫、杭州、成都、重慶等城市周邊的品質酒店和度假民宿預訂價格較平日上漲逾5成。

此外，都市休閒、親子遊樂和城郊度假是主流，博物館、圖書館、美術館、文化館等公共文化場所是大陸民眾重要的休閒空間，公園、主題樂園、海洋館、水上世界等親子活動場所客流較大。

在出遊動機方面，家庭休閒占35.3%，親子研學占16.5%。另，隨著畢業季到來，「95後」、「00後」出遊占比也增加，畢業旅行預訂量大漲。

此外，中新社旗下財經新媒體《中新經緯》還報導，文旅部表示，隨著「七一」（中共建黨百周年黨慶）臨近，端午期間大陸各地紅色旅遊也出現客流高峰。文旅部數據中心調查顯示，紅色旅遊景區門票銷售年比增長六成。

端午節 疫情 親子

上一則

穿「辱華」裝挨轟 莫文蔚道歉：沒藉口…就是不對

下一則

「最系統指責中國的一次」 環時回嗆G7公報：不吃這套

延伸閱讀

中國端午檔電影票房 6年來首次未破5億元

中國端午檔電影票房 6年來首次未破5億元
蘇有朋N度被爆秘婚 老婆被起底是「白富美」

蘇有朋N度被爆秘婚 老婆被起底是「白富美」
端午節配戴五彩繩、香囊 可辟邪除災 遠離疾病

端午節配戴五彩繩、香囊 可辟邪除災 遠離疾病
別再說「韓國搶走端午節」 江陵端午祭 文化大不同

別再說「韓國搶走端午節」 江陵端午祭 文化大不同

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？