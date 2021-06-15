端午8914萬人次出遊 泰山觀日出 數千人衝撞閘口

大批遊客擠滿泰山索道的等候區。(視頻截圖)

中國文化和旅遊部公布，今年端午節 三天連假，全國國內旅遊出遊近8914萬人次，其中不少人選擇登泰山看日出。然而登泰山的眾多遊客，13日上午要離開泰山時發現索道停運，數千人被迫擠在纜車索道等候處，除了鼓譟大喊要求開門，還衝撞工作人員設置的閘口。

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快科技報導，遊客李女士表示，她們爬了8小時登頂泰山，但因多雲沒看成日出，「上山已經很累了，都想坐索道下山」，但準備下山時被告知索道關閉，要等待3到5小時，許多人感不滿，而她們最終是步行下山。

齊魯晚報報導，泰山風景名勝區工作人員14日表示，13日由於許多遊客上山看日出，看完日出後，大家集中下山，需要乘坐中天門索道下山，由於13日客流量太大，索道運力有限，所以造成了遊客擁堵，而另外兩條索道因工程改造關閉，建議遊客錯過高峰出行。

數千遊客端午泰山觀日出，不滿索道停運衝撞閘口。（取材自快科技）

泰山擁有中天門、桃花源、後石塢三條客運索道，其中這次遊客排隊等候的中天門索道建成於1983年，位於泰山主景區的中軸線上，下起中天門，上至南天門月觀峰南側。該索道最高運行速度為每秒6公尺，單程執行時間5分48秒，全線有46個8人吊廂，單向小時最大運量1630人。

不少網友則表示，「幾千人聚集，真的很危險，一旦發生危險，後果不堪設想」、「錯峰，放假能錯峰嗎？明知道放假人流大，為什麼不早點把索道修好？如果修不好，為什麼不限流？」

文化和旅遊部，今年端午節全國國內旅遊出遊人次，較去年同期成長94.1%，已恢復至疫情 前同期的98.7%。實現國內旅遊收入人民幣294.3億元（約46億美元），成長139.7%，已恢復至疫情前同期的74.8%。

由於端午節前，大陸部分地區又出現本土新冠疫情，文旅部因此要求A級旅遊景區，必須進一步落實「限量、預約、錯峰」要求，嚴格落實預約遊覽、規範佩戴口罩、體溫測量等措施，博物館、公共圖書館、文化館（站）、美術館、文化娛樂場所等密閉空間也應加強通風消毒管理。

文旅部數據中心調查顯示，今年端午節大陸民眾選擇城市周邊遊最高，占29.1%，選擇城市和郊區公園的遊客合計占34.4%，88.6%的遊客出行距離在300公里以內。上海、無錫、杭州、成都、重慶等城市周邊的品質酒店和度假民宿預訂價格較平日上漲逾5成。

此外，都市休閒、親子 遊樂和城郊度假是主流，博物館、圖書館、美術館、文化館等公共文化場所是大陸民眾重要的休閒空間，公園、主題樂園、海洋館、水上世界等親子活動場所客流較大。

在出遊動機方面，家庭休閒占35.3%，親子研學占16.5%。另，隨著畢業季到來，「95後」、「00後」出遊占比也增加，畢業旅行預訂量大漲。

此外，中新社旗下財經新媒體《中新經緯》還報導，文旅部表示，隨著「七一」（中共建黨百周年黨慶）臨近，端午期間大陸各地紅色旅遊也出現客流高峰。文旅部數據中心調查顯示，紅色旅遊景區門票銷售年比增長六成。