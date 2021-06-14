中國夫婦南非開中醫院 漫威女星也成「忠粉」

南非約翰內斯堡中國中醫診療院內，徐有強（左）和孫慶涪交流患者病情，並製定治療方案。（新華社）

距南非 約翰內斯堡唐人街不遠處，靜靜坐落著一家中醫診療院，每天求醫的病患絡繹不絕，連周邊國家達官顯貴和美國 好萊塢影星都慕名而來。這一切，源於醫師夫婦徐有強與孫慶涪的中醫夢。

新華社報導報導，徐有強與孫慶涪夫婦是成都中醫藥大學1977級中醫專業的同窗，畢業後曾在中國 醫療機構工作多年，1991年赴南非。那時候他們沒有多少錢，只能靠在街上擺攤的收入維持中醫診所運營；由於經常被盜被搶，診所被迫搬家多次。

上世紀九○年代初，南非人對中醫還不太了解。曾經有一名當地女子到診所接受拔罐治療後，看到身上青紫的痕跡，氣得要將醫師夫婦告上法庭。即使那樣，夫妻倆也沒有想過放棄。「因為我們有一個中醫夢啊！我們想告訴南非人，中醫是一種非常有效的治療手段。」孫慶涪說。

南非約翰內斯堡中國中醫診療院內，孫慶涪在給當地華人診斷病情。（新華社）

「其實，中醫學在南非有很大的發展潛力。」她說，南非人崇尚傳統醫學，當地藥物資源非常豐富，「非洲傳統醫學與中醫學在未來也許可以互相交流借鑒，共同提高」。

三次開辦診所都失敗後，夫妻倆決定暫時專心經商，希望攢下足夠的錢再開醫院。1998年，這對夫妻終於買下一處房產，「中國中醫診療院」正式掛牌。經過多年經營，診療院在當地「有口皆碑」，不少病人專程從納米比亞、索馬里、衣索比亞、莫三比克等非洲國家前來問診。

演出鋼鐵人妻子「小辣椒」一角的美國好萊塢影星葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow），也是中醫診療院的忠實粉絲之一，她每次到南非，只要有空就會去診療院拔罐，緩解背痛。派楚曾在出席晚會時，因背上全是拔罐的印記而受到矚目，她則向周圍人介紹是傳統中醫治療，照片還一度登上南非當地報紙。

南非約翰內斯堡中國中醫診療院內，孫慶涪對病人進行針灸治療。（新華社）

新冠疫情期間，夫妻倆還組織南部非洲中醫藥學會在當地舉辦了三次免費中藥預防湯劑發放活動，並以遠程問診的方式接待了數百名當地華人患者，廣受好評。

現在，辦學成了夫妻倆的新目標。兩人在2015年創辦了南部非洲中醫學院，2017年又與成都中醫藥大學合作成立了成都中醫藥大學南非分校，提供短期培訓和本科教育。不少南非人到醫院裡學習針灸推拿，領到了行醫執照。

受家庭影響，夫妻倆的小兒子徐一帆一邊在南非名校金山大學攻讀生物科技專業，一邊學習中醫。「希望未來能將中醫與生物信息學結合，尋找一種更容易讓世界接受的中醫理論表達，讓中醫走入更多人的生活。」談到未來的職業規畫，徐一帆充滿信心。