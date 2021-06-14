中共黨慶1.4萬人演練 殲20現蹤 直升機排出「100」字樣

河北省保定市上空出現的由直升機編隊組成的「100」字樣。（取材自微博）

6月12日21時至6月13日凌晨，慶祝中共 成立100周年大會首次綜合演練在北京 舉行，1萬4000多人參加演練及現場保障工作。北京上空包括直19武裝直升機、直10武裝直升機、殲20第五代隱身戰機參與演練，武裝直升機還排出「100」的字樣，畫面被不少民眾捕捉到。

自由亞洲電台報導，根據天安門 地區管理委員會發布通告，從5月底開始，天安門廣場及周邊區域開始搭建慶祝大會設施，相關區域已封閉式管理；此外，為安排這次黨慶，從6月23日零時至7月1日，天安門廣場將暫停開放九天。

有人把這次百年黨慶與2019年70周年十一國慶相比較，當時有盛大的閱兵式，天安門廣場也僅是在二次排練時暫停封閉了兩天。這次黨慶1.4萬人投入排練，而且需要九天時間來布置完成活動，規模上似乎超過前者。

據網傳視頻，首架直升機懸掛黨旗，後面四架掛出紅色調幅，分別寫著「偉大的中國共產黨萬歲」、「偉大的中國人民萬歲」、「偉大的中華人民共和國萬歲」、「全國各族人民大團結萬歲」條幅，接著排出「100」隊型的直升機機群。

據新華社報導，此次重點演練了聯合軍樂團、合唱團、國旗護衞隊、禮炮鳴放隊和志願者等人員的活動流程和集結疏散，組織醫療救護、消防應急、音響保障等專業隊伍開展應急演練。

雖然北京官方早已表明中共百年黨慶活動沒有閱兵式，但13日一早，不少網友曬出所拍到的軍機演練畫面，這些正是殲20等多型軍機配合中共百年黨慶首次綜合演練的內容。也間接證實了外界所猜測會有空中閱兵式或者軍機以編隊方式通過慶典場地上方作為表演項目。

報導稱，本次演練重點檢驗了慶祝大會全流程、核心要素的精準銜接，對各方組織保障和指揮運行工作進行全面檢查，達到預期目標。

另外，北京也加強維穩力度，將於15日前清理外地前來的「上訪民眾」，而位於北京周邊的天津也已展開維穩工作。