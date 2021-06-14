河南台「洛神」驚豔 舞者水中泡26小時 憋50秒才能呼吸一次

河南衛視端午節目「祈」，女演員在水下演繹「洛神」。（取材自微博）

河南衛視端午節目「祈」，女演員在水下演繹「洛神」，網友紛紛嘆道：「好美好驚艷！」（取材自微博）

河南廣播電視台12日晚播出中國 節日系列之端午節 特別節目「端午奇妙遊」。當中一個表演為水下中國風舞蹈作品「祈」，舞者化身中國神話「洛神」於水中跳舞，迅速在微博、微信上引發熱議。有網友驚嘆道：「我是看到了神仙了嗎？」

新浪網報導，這名女舞者，「水隨舞動，衣袂翩躚」，舞者或拂袖起舞，或撥裙迴轉，或剛勁有力，或娉婷裊娜，水下演繹「飛天」，再合適不過。

網友則在微博留言：絕美舞蹈「好美好驚艷！」、「我是看到了神仙嗎？」、「中中中！」

舞者在水中登場，隨後拂袖起舞，水隨舞動，其美麗優雅舞姿令許多網友都不相信作品真的是在水中拍攝的，更有人形容舞者是神仙化身，展現出中華文化自信。

「祈」的編導郭吉勇表示，這段節目歷經三次拍攝，工作人員在水下泡了26個小時。

何灝浩在水下演繹「洛神」，在微博、微信上引發熱議。（取材自紅星新聞）

大公報報導，「祈」的舞蹈演員何灝浩說，洛神的服裝取意於五彩絲線，會有各種各樣的飄飄的絲帶、披帛，雖然呈現出來的效果非常美，但其實在水下穿著時所有的絲線會將她緊緊裹著，「像個粽子一樣」，工作人員用一根魚線拉著她，按照舞蹈動作走位。

何灝浩說，在水下跳舞要克服阻力，控制表情，拍起來很難，「要下水五六次才能拍到一個那樣的鏡頭。」至於是否在水下一直憋氣，何灝浩表示，正常是憋50秒，然後起來呼吸一下。「基本上在50秒內能做不少動作。」

另據紅星新聞報導，何灝浩是名湖南妹子，從小在廣州長大，她曾學習十年花樣游泳 ，還曾參演周星馳的電影「美人魚」，為林允擔任替身。她說，「自己在五年前學習潛水，此前又有花樣游泳的基礎，但整個作品完成起來仍然可以用『無比艱辛』來形容。」

據報導，河南衛視表示，「祈」是在一個近5米深的水池中拍攝完成的，何灝浩需要每天下水，每次拍攝約8小時，每次閉氣50秒到一分鐘，一天拍200多條素材。

河南衛視在今年春晚以「唐宮夜宴」驚豔全中國觀眾，許多人認為這樣有中華傳統文化優勢的節目，遠遠勝過央視春晚。