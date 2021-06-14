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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

專家預估 廣州新冠疫情6.20前可清零

中國新聞組／北京14日電
佛山封控區一超市豆角一斤賣20，被罰10萬元。（取材自微信）
佛山封控區一超市豆角一斤賣20，被罰10萬元。（取材自微信）

中國昨日新增34宗新型冠狀病毒確診個案，其中6宗是本土病例全來自廣州。從5月21日至6月10日，廣州疫情已持續21天，共131人受感染。廣東省疾控中心首席專家馬文軍撰文，預估廣州疫情會在本月20日之前清零；上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨晚在微博發文指，新冠病毒變異株臨床數據匯總，提示人類仍可贏得這場持久戰。

馬文軍認為，保守估計，本次疫情規模應該在180宗之內，本月20日之前清零，持續時間1個月左右。

馬文軍認為此波疫情有幾個特點，一是這是一起由病毒變異株引起的傳播，潛伏期短，感染者病毒載量高，傳播速度快。其次從空間分布範圍來看，疫情還是相對集中的。且絕大部分病例都是管控人群和密切接觸者，他們都是處於居家或集中隔離狀態，很難在社區繼續傳播，對切斷傳播鏈具有重要意義。

綜合疫情上述流行病學特點，他指出，可以判斷廣州本次疫情已經處在下降情勢，控制指日可待。

針對變種病毒，張文宏說，有效的疫苗接種不僅僅可以提高個體對病毒的抵抗力，更有助於提升全人群對病毒的抵抗力，顯著減緩病毒的傳播。截至2021年6月11日，大陸已經完成新冠病毒疫苗接種8.6億劑，早已達到世界第一，但是完成兩針接種的比例還較低。只有完成疫苗的廣泛接種，才能建立起對病毒傳播的阻擋，一旦有病毒輸入，哪怕是變異病毒，其傳播速度也會大幅度減弱。

另據廣州健康報導，廣州醫科大學附屬市八醫院在對醫務人員進行的例行新冠病毒核酸檢測中，發現一名病理科技師及一名男性急診科醫師，市八醫院已採取嚴格管控措施，醫院職工在集中居住酒店封閉管理。

疫情控管中，但物價似乎失控。南海發布微信公號報導，南海某超市哄抬四種蔬菜，其中四季豆價格由1斤7.98元上調至20元。根據《中華人民共和國價格法》第十四條第三項的規定，此超商因哄抬物價行為，被處以10萬元罰款。

疫情 疫苗 超商

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