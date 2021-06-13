媽寄20斤食材 手繪教包粽子 女兒感動：自己是親生的

小蘇媽媽手繪的包粽子教程。（視頻截圖）

湖北武漢 女孩小蘇近日登上熱搜，她收到媽媽從400公里外寄來的20多斤食材，包括粽葉、粽繩、白糯米、黃糯米、紅棗、蔓越莓乾、黑豬五花肉、醬油等，甚至還有手繪的包粽子教程，把小蘇感動地快哭了；網友們看完直呼暖心。

綜合媒體報導，小蘇今年剛畢業，工作還不到一個月，端午節 沒有時間回家。在跟媽媽視頻聊天時，她跟媽媽說有點想家了，想吃媽媽包的粽子。沒多久小蘇就陸續接到快遞，大大小小10多個包裹，裡面是各種用來包粽子的食材，粽葉、粽繩、黃白糯米、紅豆沙、紅棗、蔓越莓乾等材料應有盡有，而且每個食材上還貼上了備註標籤。

媽媽知道小蘇喜歡吃肉粽子，還特地買了用來做醃肉的醬油和黑豬五花肉。這把小蘇感動得快哭了，還有更讓她感動的，媽媽手繪了一份多張製作粽子的教程，從圖案到文字，無不細緻詳盡，還說這些教程僅僅是兩種簡單的做法，怕教多了學不會。

小蘇說，想飛奔回去給媽媽一個擁抱，感覺自己是親生閨女無疑了。

網友說，「媽媽真厲害，不但會包粽子還能手繪出來，不是建築師就是繪畫師吧。」「有一個厲害的媽媽，手繪武林秘籍。」但有網友有不同看法，「廣告吧，媽媽字體太年輕化了，618策畫？」「包好寄過去省事。」「錄個視頻不好嗎？」