我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

媽寄20斤食材 手繪教包粽子 女兒感動：自己是親生的

中國新聞組／北京13日電
小蘇媽媽手繪的包粽子教程。（視頻截圖）
小蘇媽媽手繪的包粽子教程。（視頻截圖）

湖北武漢女孩小蘇近日登上熱搜，她收到媽媽從400公里外寄來的20多斤食材，包括粽葉、粽繩、白糯米、黃糯米、紅棗、蔓越莓乾、黑豬五花肉、醬油等，甚至還有手繪的包粽子教程，把小蘇感動地快哭了；網友們看完直呼暖心。

綜合媒體報導，小蘇今年剛畢業，工作還不到一個月，端午節沒有時間回家。在跟媽媽視頻聊天時，她跟媽媽說有點想家了，想吃媽媽包的粽子。沒多久小蘇就陸續接到快遞，大大小小10多個包裹，裡面是各種用來包粽子的食材，粽葉、粽繩、黃白糯米、紅豆沙、紅棗、蔓越莓乾等材料應有盡有，而且每個食材上還貼上了備註標籤。

媽媽知道小蘇喜歡吃肉粽子，還特地買了用來做醃肉的醬油和黑豬五花肉。這把小蘇感動得快哭了，還有更讓她感動的，媽媽手繪了一份多張製作粽子的教程，從圖案到文字，無不細緻詳盡，還說這些教程僅僅是兩種簡單的做法，怕教多了學不會。

小蘇說，想飛奔回去給媽媽一個擁抱，感覺自己是親生閨女無疑了。

網友說，「媽媽真厲害，不但會包粽子還能手繪出來，不是建築師就是繪畫師吧。」「有一個厲害的媽媽，手繪武林秘籍。」但有網友有不同看法，「廣告吧，媽媽字體太年輕化了，618策畫？」「包好寄過去省事。」「錄個視頻不好嗎？」

小蘇收到媽媽寄來20多斤包棕子食材。（視頻截圖）
小蘇收到媽媽寄來20多斤包棕子食材。（視頻截圖）

端午節 武漢

上一則

防範中國監控潛艇 澳洲科研組織終止海洋合作

下一則

林書豪回鍋北京首鋼再戰CBA 球迷：先繳罰款吧

延伸閱讀

端午節

端午節
想吃粽子又怕胖 DIY教你手作冰粽 健康無負擔

想吃粽子又怕胖 DIY教你手作冰粽 健康無負擔
靈山千年香荔 1斤賣888元 有人訂了300斤

靈山千年香荔 1斤賣888元 有人訂了300斤
好吃粽子一定要有哪些餡料？網熱議：沒「它」就沒靈魂

好吃粽子一定要有哪些餡料？網熱議：沒「它」就沒靈魂

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲