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廣州封閉小區患難情 居民包3000粽分送鄰居

中國新聞組／廣州13日電
王先生為全小區700多戶居民包3000個粽子，每家每戶贈送四個。（取材自羊城晚報）
王先生為全小區700多戶居民包3000個粽子，每家每戶贈送四個。（取材自羊城晚報）

廣州荔灣區一封閉小區居民近日包了3000多個粽子，分送鄰居。

羊城晚報報導，廣鋼新城華發尚座花園小區業主王先生表示，因廣鋼新城仍屬於高風險地區白鶴洞街，所有居民居家隔離。看到物業管理人員組織居民測核酸、送物資等等很辛苦，便把家裡的一些粽子贈給小區六、七十名物業人員。

王先生說，「物業人員表示粽子很新鮮很好吃，我們就想著能不能也為小區的居民包一些粽子，大家共同團結起來抗疫，盡一下自己的心意，也算是為共克時艱貢獻一份綿薄之力。」隨即，王先生便與家人商量，決定為全小區700多戶居民包3000個粽子，每家每戶贈送四個。

王先生列了一份清單：糯米300斤、豬肉60斤、瑤柱5斤、綠豆30斤、花生20斤、蜜棗約1500個、冬菇約800個、鹹蛋700個、調味品一箱、粽葉5袋、繩子六捆、包裝袋700個、標籤紙5卷、包裝機器一台，這份清單的物資大概花費王先生人民幣1萬元（約1563美元）。

為了保證進度，這幾天，他們家的燃氣灶幾乎24小時不停歇開著。王先生說，「每天包500多個，所有的流程包括洗粽葉、洗糯米、切肉等都是我們家人來做，基本把能用的時間都騰出來了，目前已經包了2600多個，剩下的隔天就可以包完派發給大家。」

在領到王先生家包的粽子後，在小區的業主群裡，不少業主紛紛@王先生，並表達感謝。「封閉居家的日子是寂寞的，鄰居友愛的情誼是溫馨的。」「太有愛了，一家人日夜奮戰包出這麼多棕子，給了我們不一樣的節日體驗，太有心了。」

粽子上的暖心紙條。（取材自羊城晚報）
粽子上的暖心紙條。（取材自羊城晚報）

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