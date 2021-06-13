莫文蔚穿D&G 引爆網友辱華舊恨 怒轟滾出中國

莫文蔚在新歌MV中穿D&G2021新裝，挨轟辱華。（圖：莫家寶貝工作室提供）

香港 歌手莫文蔚在新歌「婦女新知2021」MV中，身穿義大利 名品D&G（Dolce&Gabbana，杜嘉班納）2021新春系列新裝。一亮相就被眼尖的內地網友「出征」，指她是「辱華事件後第一個穿D&G的中國 藝人來了」。網暴下，莫文蔚登上微博熱搜榜第一位。

綜合媒體報導，事件延燒一整日，莫文蔚經紀公司「莫家寶貝工作室」發文道歉，表示「目前團隊已經在第一時間排查所有合作品牌，同時，相關MV已經第一時間通知各平台下架，相關造型也不會再出現在這次新專輯任何的宣傳當中。」

2018年11月D&G在上海舉辦時裝秀，品牌發布的的宣傳廣告是找中國模特兒用筷子像刀叉一樣切義大利美食披薩。廣告引發中國網友抗議後，D&G品牌設計師疑似又在Instagram上回擊辱罵中國。這場口水風波，引發中國代言的明星抵制，D&G也因業績下滑而頻關店。 D&G辱華風波源於一段宣傳影片，亞裔模特兒用筷子吃義大利麵、薄餅等，不少中國網友認為影片姿態傲慢，顯示西方人對中國的刻板印象，質疑其歧視中國傳統文化和刻意醜化中國人物。（視頻截圖）

據報導，莫文蔚是D&G因辱華被抵制三年後，首次公開身穿D&G品牌的中國藝人。但莫文蔚第一時間沒有意識到事情的嚴重性，還將身穿D&G春裝照設置為自己社交平台的頭像。內地網友還搜出，莫文蔚跟D&G品牌早在2013年就有了合作，且在2018年D&G辱華事件發生後，莫文蔚也沒有發聲譴責該品牌。

此舉受到內地網友批評，發文留言對莫文蔚表示憤慨、質疑、不解，「妳要來賺錢就別提什麼穿衣自由」、「居然穿辱華品牌，不會再喜歡她」、「公眾人物公然穿辱華衣服？錢就這麼好賺的嗎」、「她可能不是中國籍吧，所以不在乎」、「終於上熱搜了，莫文蔚滾出中國，民族尊嚴不容侮辱」。

不過，也有人認為部分網友的反應過激，並為莫文蔚發聲稱「我覺得有什麼誤會吧 印象裡莫文蔚一直都是愛過形象啊！上次她開演唱會去西藏就是舉的中國國旗 。」

官媒環球時報總編輯胡錫進也發文評論此事，他認為網友有權利表達他們對任何品牌任何明星的態度和強烈情緒。但他誠望這一次各機構帳號保持克制，不輕易入場舉旗，讓網友與品牌和明星自行了斷。「我們的互聯網輿論場應當有這樣的多元生態。」

就在網友譴責時，莫文蔚終於低調換掉了自己社交平台的頭像，只是事件仍舊餘波盪漾。