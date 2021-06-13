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林書豪回鍋北京首鋼再戰CBA 球迷：先繳罰款吧

中國新聞組／北京13日電
林書豪宣布重返北京首鋼，相隔一年再度征戰CBA舞台。（Getty Images）
林書豪宣布重返北京首鋼，相隔一年再度征戰CBA舞台。（Getty Images）

「豪小子」林書豪在日前尋求重返NBA舞台夢碎後，昨天透過個人社群網站宣布將將回歸中國男子籃球職業聯賽（CBA）重返北京首鋼，相隔一年再度征戰CBA舞台，球團也證實此消息，並在官網發文寫道，「歡迎回來一起並肩作戰。」

綜合媒體報導，林書豪在Instagram社寫道：不後悔過去，只為未來而興奮。（我）還有很多的籃球天賦，我們看看這條路會走到哪里，北京首鋼隊，很高興回歸！

回鍋中職籃，林書豪也在微博發布：北京首鋼，我回來了，球迷們很快就見面了。

對於林書豪的回歸，北京首鋼隊友翟曉川在今天受訪時也直言，兩人間一直都有保持連續，很開心能夠再與林書豪並肩作戰，並直言「豪哥」一直是他學習的榜樣，期待兩人能夠再一次一同訓練和比賽。

不過，有球迷調侃，林書豪先前觸犯贊助商權益遭罰，回歸前「先把罰款交一下」。

中國籃協硬性規定，球員都必須穿著指定贊助商的裝備，只有少部分特例，林書豪因未穿著聯盟官方贊助商李寧的裝備上陣，收到3張總計55萬人民幣(約8.6萬美元)的罰單。

林書豪2019-20賽季曾為北京隊效力，出戰43場比賽，場均得到22.4分、5.6籃板、5.6助攻、1.9搶斷，幫助球隊打進半決賽。

據報導，林書豪此次回歸將簽下年薪350萬美金合約，與冠軍隊廣東宏遠洋將威姆斯的250萬至300萬相比，林書豪整體身價明顯高出一截，顯現其人氣與受重視程度，仍是聯盟頂尖水準。

不過中國媒體也分析，林書豪回歸CBA也將讓北京首鋼面臨一些挑戰，日前CBA公告新賽季外援總薪資不得超過500萬美元，超過上限將必須繳交調節費（豪華稅），在每隊最多可簽下4名洋將的情況下，林書豪2019-20賽季的薪資外傳已達到300萬美元，球團要如何分配洋將薪資或是直接繳交調節費也將面臨抉擇。

北京青年報籃球記者宋翔撰文解析林書豪重回首鋼的原因，指林書豪在返美後與北京首鋼始終保持聯繫，而首鋼球團也始終期待林書豪的回歸並展現十足誠意，在林書豪追逐NBA的夢想破滅後，也讓他興起了重返北京首鋼的想法。

最後宋翔也爆料，最快7月林書豪就會在中國亮相。

林書豪在微博發布：北京首鋼，我回來了，球迷們很快就見面了。（取材自微博）
林書豪在微博發布：北京首鋼，我回來了，球迷們很快就見面了。（取材自微博）

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