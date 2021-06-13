我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

疫下端午 廣州禁賽龍舟 封區居民想吃粽

中國新聞組╱廣州13日電
端午連假期間， 廣州荔灣一名店員在上下九步行街攬客，受疫情影響，商圈客流減少。(中新社)
端午連假期間， 廣州荔灣一名店員在上下九步行街攬客，受疫情影響，商圈客流減少。(中新社)

廣東新冠肺炎疫情持續，昨日新增9宗本土確診病例，均來自廣州。廣州宣布，端午假期將暫時關停部分市內客運站，並停運市內所有省際長途客運班線，佛山機場從6月12日到22日取消全部航班，深圳也提醒市民，端午假期非必要不離開深圳；在廣西南寧則發現首例輸入性印度突變株。

綜合媒體報導，針對廣州疫情，廣東省委批准，廣東省紀委監委、廣州市紀委監委已成立疫情防控問責聯合調查組，對廣州市新冠肺炎疫情防控工作中存在的失職失責問題進行調查，對履行職責不力、失職失責的領導幹部將追責問責。

昨天是端午連假第一天，據中國國家鐵路集團初估，全日將發送旅客1200萬人次。而在前一天11日發送旅客997.2萬人次。為期三天的端午小長假，返鄉出遊人潮相較疫情前明顯減少。中國鐵路上海局集團則統計，長三角鐵路首日發送旅客超300萬人次，迎來客流高峰。

據報導，受疫情影響的廣州，多數小區被封閉，為遏制疫情，廣州當局提倡「就地過節」，並且不得組織龍舟賽事、龍舟飯等活動。

已經隔離多日的荔灣區廣鋼新城居民，感受到一年一度的端午佳節要來了。住戶林女士調侃：「從未見過一年的端午，業主群裡都在期待吃粽。」為了感謝醫護人員、志願者和物業人員，社區不少小朋友們繪製了感謝畫貼在家門外。

林女士說，大家每天都期盼著小區解封的那一天。

報導指出，佛山市除了機場從6月12日到22日取消全部航班外，跨省客運線路、跨市公交線路和包車業務暫停，停運部分跨市公交線路。根據分類分級管理的要求，對有風險的線路進行停開、繞行、抽疏、截短。

另據報導，廣州市公安局南沙分局昨於微博通報，指南沙區張某一家六口感染新冠病毒的案例，事後這家人被網友質疑瞞報行蹤。南沙警方昨天通報，經初步調查，6月3日，張某陪同妻子前往醫院就診時，妻子未如實填寫《新冠肺炎流行病學調查問卷》，未如實告知醫生近14天內的旅居史，南沙警方已對兩人涉嫌妨害傳染病防治立案調查。

疫情 端午 新冠肺炎

上一則

北京戒備迎百年黨慶 大舉清除「妨礙觀瞻」訪民

下一則

美國白鷹帶頭分食「中國蛋糕」 中畫師「最後的G7」嘲諷

延伸閱讀

街頭有人撿菸頭

街頭有人撿菸頭
斷糧斷藥無人理 廣州封區管理居民呼救「會死人」

斷糧斷藥無人理 廣州封區管理居民呼救「會死人」
中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢
廣州確診病例基因測序相似度逾98% 零號病人或成謎

廣州確診病例基因測序相似度逾98% 零號病人或成謎

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲