疫下端午 廣州禁賽龍舟 封區居民想吃粽

端午連假期間， 廣州荔灣一名店員在上下九步行街攬客，受疫情影響，商圈客流減少。(中新社)

廣東新冠肺炎疫情 持續，昨日新增9宗本土確診病例，均來自廣州。廣州宣布，端午 假期將暫時關停部分市內客運站，並停運市內所有省際長途客運班線，佛山機場從6月12日到22日取消全部航班，深圳也提醒市民，端午假期非必要不離開深圳；在廣西南寧則發現首例輸入性印度突變株。

綜合媒體報導，針對廣州疫情，廣東省委批准，廣東省紀委監委、廣州市紀委監委已成立疫情防控問責聯合調查組，對廣州市新冠肺炎疫情防控工作中存在的失職失責問題進行調查，對履行職責不力、失職失責的領導幹部將追責問責。

昨天是端午連假第一天，據中國國家鐵路集團初估，全日將發送旅客1200萬人次。而在前一天11日發送旅客997.2萬人次。為期三天的端午小長假，返鄉出遊人潮相較疫情前明顯減少。中國鐵路上海局集團則統計，長三角鐵路首日發送旅客超300萬人次，迎來客流高峰。

據報導，受疫情影響的廣州，多數小區被封閉，為遏制疫情，廣州當局提倡「就地過節」，並且不得組織龍舟賽事、龍舟飯等活動。

已經隔離多日的荔灣區廣鋼新城居民，感受到一年一度的端午佳節要來了。住戶林女士調侃：「從未見過一年的端午，業主群裡都在期待吃粽。」為了感謝醫護人員、志願者和物業人員，社區不少小朋友們繪製了感謝畫貼在家門外。

林女士說，大家每天都期盼著小區解封的那一天。

報導指出，佛山市除了機場從6月12日到22日取消全部航班外，跨省客運線路、跨市公交線路和包車業務暫停，停運部分跨市公交線路。根據分類分級管理的要求，對有風險的線路進行停開、繞行、抽疏、截短。

另據報導，廣州市公安局南沙分局昨於微博通報，指南沙區張某一家六口感染新冠病毒的案例，事後這家人被網友質疑瞞報行蹤。南沙警方昨天通報，經初步調查，6月3日，張某陪同妻子前往醫院就診時，妻子未如實填寫《新冠肺炎流行病學調查問卷》，未如實告知醫生近14天內的旅居史，南沙警方已對兩人涉嫌妨害傳染病防治立案調查。